Les lecteurs en parlent : 15 livres qui feront votre semaine

Cette semaine, six nouveaux entrants à signaler, avec notamment le dernier roman d’Agnès Martin-Lugand, la plus célèbre des romancières ayant débuté par l’autopublication. À noter également le duo Jérôme Camut et Nathalie Hug qui prend la dernière position du top.Leur polar parle d’un monde où l’eau a enfin pris toute sa valeur, face à une humanité qui en mesure douloureusement l’importance…Signalons par ailleurs la dégringolade de Michel Bussi, et la disparition du roman de Véronique Ovaldé.La suite est à découvrir ci-dessous.Bad Man de Dathan AuerbachBelfond – 9782714479952JC Lattès – 9782709663960Le berceau de Fanny ChesnelFlammarion – 9782081451155Dans son silence, d' Alex MichaelidesCalmann-Lévy – 9782702164921Gare à Lou !, de Jean TeuléJulliard – 9782260052937Le goût du bonheur, d'Angéline MichelJ'ai Lu – 9782290206522Raisons Obscures, d'Amélie AntoineXO – 9782374481265La chambre des murmures, de Dean KoontzL'Archipel – 9782809825626 – trad. Sebastian DanchinBlood Orange Harriet, de TyceRobert Laffont – 9782221218556 – trad. Johan-Frédérik Hel GuedjMon Père, de Grégoire DelacourtJC Lattès – 9782709665339L'envol du moineau, d'Amy Belding BrownLe cherche midi – 9782749160924 – trad. Cindy Colin Kapen

⇉ 12. Une évidence, d'Agnès Martin-Lugand

Michel Lafon – 9782749934778

Le colis, de Sebastian FitzekL'Archipel – 9782809826050 – trad. Céline Maurice



↓ 14. J'ai dû rêver trop fort, de Michel Bussi

Presses de la Cité – 9782258162839



⇉ 15. Et le mal viendra, de Jérôme Camut et Nathalie Hug

Fleuve Editions – 9782265116634

Excellentes découvertes !

