Les lecteurs en parlent : 15 livres qui murmurent à l'oreille

Comme chaque mardi, voici le classement des livres qui bruissent et font l’actualité. Avec la méticulosité d’un moine copiste, nos copains de Babelio nous font parvenir les grandes tendances de la semaine. Et c’est avec plaisir que nous les accompagnons de quelques observations. En avant !





Pour la cinquième semaine, Adeline Dieudonné reste la chouchou des lecteurs, tout à fait normalement et logiquement. Si vous n’avez pas encore ouvert ce livre, cette constance à la première place devrait vous inciter à vous rendre en librairie. Magique, soufflant, La vraie vie est une perle.

Pour le reste des ouvrages qui ont capté l’attention des lecteurs cette semaine, quasiment aucune différence, sinon des mouvements de plaques tectoniques. On prend les mêmes et on déplace simplement, remontant dans le classement ou perdant quelques points...

Notons que le roman d’Amélie Nothomb commence à gravir les échelons... possiblement pour arriver dans le top 4 la semaine prochaine.

Il ne sortira que dans deux jours, mais déjà le nouveau livre de Haruki Murakami est présent dans les choix des lecteurs. La machine de guerre japonaise frappera en deux tomes, ainsi qu’on le sait. Le premier entre d’ores et déjà à la 10e place de la sélection des lecteurs.

Autres nouveautés, le livre de Maylis de Kerangal, qui sera la star et marraine de Lire en poche, la manifestation de Gradignan (Gironde) entre à la 14e position. Et dernier venu, Le douzième Chapitre de Jérôme Loubry, qui lui prend la dernière place.

1. La vraie vie, d’Adeline Dieudonné

L'Iconoclaste – 9782378800239

2. Le dernier magicien, tome 1 : L'Ars Arcana, de Lisa Maxwell

Casterman – 9782203157279 – trad. Corinne Daniellot

3. Evie, de K. L. Slater

Milady – 9782811232184 – trad Benoît Domis

4. Orphelins 88, de Sarah Cohen-Scali

R Jeunes adultes – 9782221218853

5. Les prénoms épicènes, d’Amélie Nothomb

Albin Michel – 9782226437341

6. Toute la vérité sur Ella Black, d’Emily Barr

Casterman – 9782203124752

7. À son image, Jérôme Ferrari

Actes Sud – 9782330109448

8. Khalil, de Yasmina Khadra

Julliard – 9782260024224

9. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu

Actes Sud – 9782330108717

10. Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita

11. La fille d'avril, d’Annelise Heurtier

Casterman – 9782203166783

12. L'art de mourir, de Raule et Philippe Berthet

Dargaud – 9782505070399

13. Une douce lueur de malveillance, de Dan Chaon

Albin Michel – 9782226398963 – trad. Hélène Fournier

14. Un monde à portée de main, de Maylis de Kerangal

Verticales – 9782072790553

15. Le douzième chapitre, de Jérôme Loubry

Calmann-Lévy – 9782702163627

Excellentes découvertes !