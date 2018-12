Les lecteurs en parlent : 15 livres qui réchauffent au coeur de l'hiver

C’est toujours Baptiste Beaulieu qui tient le haut du pavé : cette histoire de lettres d’amour, dénichées dans une ancienne malle, continue d’enchanter. On retrouve également deux thrillers, de Loevenbruck et Biasotto – dont l’ouvrage est autopublié chez Amazon. Et les péripéties de Noël que raconte Clarissa Sabard sont de plus en plus de saison.Pour le reste, Gilles Legardinier se maintient, alors que la tendance générale est à la hausse pour beaucoup d’autres. Seul le titre de Xavier Müller racontant le retour d’un Homo Sapiens Sapiens au statut d’Homo Erectus, perd quelques places.Trois nouveaux entrants sont à remarquer : Double 7, de Yann et André Juillard, une bande dessinée qui se déroule dans les cieux : sur fond de guerre d’Espagne, où le général Franco tente de prendre le pouvoir, une histoire d’amour va bouleverser le destin d’un pilote.Autre entrée, le magnifique récit de Chloé Cruchaudet, La Croisade des Innocents : un fait divers sur lequel les historiens sont divisés. Au début du XIIIe siècle, des adolescents, portés par un leader, auraient décidé de libérer le tombeau du Christ, à Jérusalem. Là encore, un roman graphique porté par un dessin particulièrement émouvant.Enfin, de quoi préparer les soirées d’hiver et les dimanches pluvieux ou non : 50 activités pour un enfant heureux, de Vanessa King, Peter Harper et Val Payne. Un ouvrage particulièrement intéressant, découpé en une dizaine de thématiques largement illustrées. Comment aller à la rencontre du bonheur, et apprendre à le découvrir...Toutes les histoires d'amour du monde, de Baptiste BeaulieuMazarine – 9782863744475La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse SabardCharleston – 9782368123218J'irai tuer pour vous, d'Henri LoevenbruckFlammarion – 978208135794572h, de Matthieu BiasottoAutoédition – 9781728993843Le signal, de Maxime ChattamAlbin Michel – 9782226319487J'ai encore menti !, de Gilles LegardinierFlammarion – 9782081420267Pocket – 9782266286411Le Livre de Poche – 9782253100799La mère parfaite, d'Aimee MolloyLes Escales – 9782365693608 – trad. Emmanuelle AronsonLes coeurs aimants, d'Anne Plichota, Cendrine WolfXO – 9782374480695Erectus, de Xavier MüllerXO – 9782845636170Double 7, de Yann, André JuillardDargaud – 9782505070450Dargaud – 9782505071419La Croisade des Innocents, de Chloé CruchaudetSoleil – 978230207330250 activités pour un enfant heureux, de Vanessa King, Peter Harper, Val PayneDe Boeck Supérieur – 9782807321656 – trad Marion McGuinness

Excellentes découvertes !



Conseils de lectures : chaque semaine, “Les lecteurs en parlent”