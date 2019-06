Les lecteurs en parlent : 15 romans hautement recommandés

Et cette semaine, les lecteurs n’en font définitivement qu’à leur tête : d’abord, c’est l’arrivée inévitable de Marc Levy, dont le dernier roman raconte avec bienveillance comment un fantôme, présumé être celui de son père, va débarquer dans la vie du héros. Logiquement, et dans le même temps, Guillaume Musso s’accroche aux places, mais continue de chuter…On assiste également au grand retour de Laetitia Colombani, dont le roman avait fait un bref passage fin mai dans le classement, et qui reprend la 9e place ici.Deux autres entrées remarquables, celle de Morgan Audic, avec un thriller effrayant, qui se déroule dans une ancienne ville soviétique. Un cadavre atrocement mutilé, et deux enquêteurs qui partent sur les traces d’un tueur au signe distinctif assez saugrenu : il laisse des hirondelles empaillées pour signer ses crimes.Enfin, l’arrivée bien méritée de Luca, le dernier thriller de Franck Thilliez, sorti début mai…

↑ 1. Les Furtifs, d'Alain Damasio (2e prec.)

La Volte – 9782370490742



↓ 2. Derniers mètres jusqu'au cimetière, d’Antti Tuomainen (1er prec.)

Fleuve Editions – 9782265117945 – trad. Alexandre André



↑ 3. Oublier Klara, d’Isabelle Autissier (5e prec.)

Stock – 9782234083134



↓ 4. Les Âmes silencieuses, de Mélanie Guyard (3e prec.)

Seuil – 9782021419030



↑ 5. Amour entre adultes, d’Anna Ekberg (10e prec.)

Le cherche midi – 9782749153971 – trad. Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz



↓ 6. Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginie Grimaldi (4e prec.)

Fayard – 9782213709833



↑ 7. Toute une vie et un soir, d'Anne Griffin (9e prec.)

Delcourt Littérature – 9782413017509 – Claire Desserrey



↑ 8.Rosewater, de Tade Thompson (11e prec.)

J'ai Lu – 9782290174197 – trad. Henry-Luc Planchat



=> 9. Les victorieuses, de Laetitia Colombani

Grasset – 9782246821250



=> 10. Ghost in Love, de Marc Levy

Robert Laffont – 9782361321819



↓ 11. Depuis, mon cœur a un battement de retard, de Valérie Cohen (7e prec.)

Flammarion – 9782081480742



↓ 12. Transparence, de Marc Dugain (8e prec.)

Gallimard – 9782072797033



= 13. Tangerine, de Christine Mangan (14e prec.)

Harper Collins – 9791033902270 – trad. Laure Manceau



=> 14. Luca, de Franck Thilliez

Fleuve Editions – 9782265117815



=> 15. De bonnes raisons de mourir, de Morgan Audic

Albin Michel – 9782226441423

