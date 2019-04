Les lecteurs en parlent : essai politique, thrillers, 15 livres à découvrir

Cette semaine sonne un peu comme une hécatombe : six romans disparaissent du classement, et laissent donc leur place à six nouveaux entrants. Et pourtant, ce ne sont pas les moindres qui prennent la poudre d’escampette : Grégoire Delacourt et Michel Bussi ne sont pas restés.En revanche, on note que le roman de Delphine de Vigan persiste, malgré une difficile concurrence. Le dernier livre de Jean Teulé grappille quelques places, pour se placer dans le top 4 des lectures du moment.Assez logiquement, le dernier polar d’Olivier Norek fait son apparition, directement à la 6e position. De même, le pamphlet de François Ruffin, qui retrace sans concession le parcours d’Emmanuel Macron, et dont la presse ne manque pas de remarquer la justesse, intègre également le classement hebdomadaire.« Il met en lumière les choix du chef de l’État, les protections qu’il sollicite, ses relations incestueuses avec les patrons de médias et les grandes fortunes (qui sont souvent les mêmes) », indique son éditeur… Ce qui n’est pas sans rappeler le livre de Juan Branco, Crépuscule , non moins virulent.Un autre Rufin, mais Jean-Christophe, cette fois, avec une belle histoire d’amour et de mariages à répétition. « Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation, le divorce... » Une fameuse promesse.Enfin, Sire Cédric avec un thriller dont il a le secret, devance dans les trois dernières places Frédéric Martel et son sulfureux Sodoma, l’enquête au cœur du Vatican, sur l’homosexualité dans le clergé.Et Guillaume Musso. Dont on ne manquera pas de reparler…La suite est à découvrir ci-dessous.Bad Man de Dathan AuerbachBelfond – 9782714479952Le goût du bonheur, d'Angéline MichelJ'ai Lu – 9782290206522Gare à Lou !, de Jean TeuléJulliard – 9782260052937Raisons Obscures, d'Amélie AntoineXO – 9782374481265JC Lattès – 9782709663960Michel Lafon – 9782749934983Blood Orange Harriet, de TyceRobert Laffont – 9782221218556 – trad. Johan-Frédérik Hel GuedjUne évidence, d'Agnès Martin-LugandMichel Lafon – 9782749934778Ce pays que tu ne connais pas, de François RuffinLes Arènes – 9782711201297L'envol du moineau, d'Amy Belding BrownLe cherche midi – 9782749160924 – trad. Cindy Colin KapenLes sept mariages d'Edgar et Ludmilla, de Jean-Christophe RufinGallimard – 9782072743139Le colis, de Sebastian FitzekL'Archipel – 9782809826050 – trad. Céline MauriceVindicta, de Sire CédricMétropolis – 9782902324002Sodoma de Frédéric MartelRobert Laffont – 9782221222089Calmann-Lévy – 9782702165485Excellentes découvertes !

