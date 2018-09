Les lecteurs en parlent : les 15 livres à découvrir cette semaine

La rentrée, c’est la course ici et là, mais le temps de lire, lui, reste non négociable. Les lecteurs s’enthousiasment, et cela tombe bien, il y a nombre de bons ouvrages à découvrir. Avec Babelio, ActuaLitté vous propose chaque semaine de découvrir les 15 titres qui agitent et font parler...



Cette semaine, beaucoup de mouvement. Rien qui ne détrône encore Jérémy Fel, mais gageons que le roman d’Adeline Dieudonné ne devrait pas tarder à grimper sur la première marche. Encore 11e la semaine passée, elle se hisse directement à la 2e place.

Ensuite, les nouveaux venus : ce sont en effet six nouveaux ouvrages qui font leur apparition. D’abord, la spectaculaire percée de Mick Kitson, et son Manuel, qui vient se placer immédiatement à la 3e position. Emily Barr, Meryem Alaoui et Emmanuelle Bayamack-Tam (dont le livre est retenu dans la liste du prix Wepler), arrivent dans les sept premières entrées.

Ensuite, Jérôme Ferrari vient s’installer confortablement à la 9e place, avec un roman qui nous avait enchantés. Et puis le livre de Nicolas Mathieu, également chez Actes Sud, qui suit de près. Mais surtout, ô bonheur, notre chouchou, le roman graphique déjanté, hors-norme et totalement fantastique d’Emil Ferris est enfin entré dans le périmètre des lecteurs. Un vrai plaisir. Comme toujours, les liens renvoient aux articles sur les ouvrages.

1. Helena, de Jérémy Fel

Rivages – 9782743644673

2. La vraie vie, d’Adeline Dieudonné

L'Iconoclaste – 9782378800239

3. Manuel de survie à l'usage des jeunes filles, de Mick Kitson

Métailié – 9791022608008 – trad. Céline Schwaller-Balaÿ

4. L'homme qui aimait trop les livres, d’Allison Hoover Bartlett

Marchialy – 9791095582403 – trad. Cyril Gay

5. Toute la vérité sur Ella Black, d’Emily Barr

Casterman – 9782203124752

6. La vérité sort de la bouche du cheval, de Meryem Alaoui

Gallimard – 9782072777929

7. Arcadie, d’Emmanuelle Bayamack-Tam

POL – 9782818046005

8. Tenir jusqu'à l'aube, de Carole Fives

Gallimard – 9782072797392

9. À son image, Jérôme Ferrari

Actes Sud – 9782330109448

10. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu

Actes Sud – 9782330108717

11. Le malheur du bas, d’Inès Bayard

Albin Michel – 9782226437792

12. Le coeur converti, de Stefan Hertmans

Gallimard – 9782072728846 – trad. Isabelle Rosselin

13. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, d’Emil Ferris

Monsieur Toussaint Louverture – 9791090724471 – trad. Jean-Charles Khalifa

14. Les prénoms épicènes, d’Amélie Nothomb

Albin Michel – 9782226437341

15. Orphelins 88, de Sarah Cohen-Scali

R Jeunes adultes – 9782221218853

Excellentes découvertes !