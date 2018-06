Les lecteurs en parlent : les 15 livres à découvrir (tome 1)

Babelio et ActuaLitté défient non seulement l’ordre alphabétique, mais également les traditionnels classements des ventes. Pour apporter aux bibliothécaires et libraires de nouvelles sources d’informations, et aux lecteurs l’occasion de se rendre chez les uns et/ou les autres, voici notre liste des livres les plus populaires.





Dans une étude menée auprès des usagers du réseau social Babelio, 79,3 % assuraient que le bouche-à-oreille reste l'une des valeurs sures quand ils cherchent de nouvelles lectures. Et quand ce dernier provient de lecteurs mêmes, il sort des sentiers battus, et des traditionnelles listes des meilleures ventes.



En établissant la liste de ces livres qui agitent la vie des lecteurs, c'est un indicateur et un conseil des plus authentiques dont on dispose. D'autant plus intéressant qu'il est fiable et exprime un avis qui d'ordinaire échappe totalement aux radars traditionnels.

En s’appuyant sur l'activité des livres au cours de ces 30 derniers jours sur le réseau Babelio, voici donc les 15 ouvrages dont les lecteurs parlent, qu’ils citent, chroniquent ou partagent et ajoutent à la liste de leurs prochaines lectures.

On retrouve sans trop d’étonnement le dernier roman d’Édouard Louis, qui défraie la chronique actuellement à l’Élysée — alors même que l’auteur attaque sévèrement le président Emmanuel Macron.

De même, la présence de Marc Levy coïncide avec le lancement du dernier roman, toujours très attendu. D’ailleurs, on retrouve finalement moins d’auteurs français que de traduction.

Et probablement faut-il imputer à la préparation des vacances le fait que la part belle soit faite au polar...

Retrouver la liste des 15 romans qui agitent la planète livre actuellement :



1. Les jumeaux de Piolenc, de Sandrine Destombes

(Hugo Roman – 9782755645453)



2. La nouvelle vie de Kate Reddy d'Allison Pearson ; trad. Julie Sibony

(Cherche Midi – 9782749149615)



3. Signe de vie de José Rodrigues dos Santos ; trad. Adelino Pereira

(HC Editions – 9782357203747)



4. Hunter de Roy Braverman ; trad. Patrick Manoukian

(Hugo roman – 9782755638356)



5. Idaho d'Emily Ruskovich ; trad. Simon Baril

(Gallmeister – 9782351781296)



6. Un mariage anglais de Claire Fuller ; trad. Mathilde Bach

(Stock – 9782234083295)



7. Qui a tué mon père d'Édouard Louis

(Le Seuil – 9782021399431)



8. L'échange, Rebecca Fleet ; trad. Cécile Ardilly

(Robert Laffont – 9782221216248)



9. Une fille comme elle de Marc Levy

(Robert Laffont – 9782221157862)



10. Je te protégerai de Peter May ; trad. Ariane Bataille

(Editions du Rouergue – 9782812615801)



11. Un arbre, un jour... de Karine Lambert

(Calmann-Lévy – 9782702163245)



12. Le Libraire de Wigtown de Shaun Bythell ; trad. Séverine Weiss

(Autrement – 9782746747050)



13. Est-ce ainsi que les hommes jugent ? de Mathieu Menegaux

(Grasset – 9782246817437)



14. Fleur de cadavre d'Anne Mette Hancock ; trad. Caroline Berg

(Albin Michel – 9782226402066)



15. Le cas zéro de Sarah Barukh

(Albin Michel – 9782226403162)