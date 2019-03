Les lecteurs en parlent : les 15 livres à découvrir

Au menu de la semaine, la poussée fulgurante de Delphine de Vigan et de Michel Bussi, qui se calent directement dans les premières places, délogeant Le Berceau de Fanny Chesnel qui s’était offert la première place durant quelques semaines.Avec plus de 51 300 ventes (les données qui suivent sont issues de GfK) pour le Delphine de Vigan et près de 53 700 pour le Bussi, on comprend que l’enthousiasme rime parfois avec succès de ventes.Quatre nouveaux entrants font également leur apparition, le titre d’Angéline Michel — l’histoire de Valentina, installée avec son chien Ferdinand, sur une île au large de l’Italie. Elle va rencontrer Laure, journaliste – alors que rien ne prédestinait ces jeunes femmes à se croiser. Moins encore à s’apprécier.Autre entrée, celle de Grégoire Delacourt, dont le dernier roman, Mon père, sorti fin février, reste encore timide dans les ventes — près de 8350 exemplaires pour l’instant.En revanche, l’événement, c’est Ciao bella, de Serena Giuliano. Dernière parution du Cherche Midi, sous-titré : « Grandir, pardonner et manger des pâtes. » L’histoire d'une grossesse, vécue avec appréhension et humour, et qui donne l’occasion de replonger dans les histoires de famille, directement au cœur de l’Italie.Un titre qui démarre doucement, mais quatre tirages ont déjà été lancés — ce qui pour un premier roman est assez fou. Au total ce sont 18.000 exemplaires d'imprimés, depuis sa sortie le 14 mars. Manifestement, les lecteurs s’emballent, et les librairies aussi.Et puis, à tout seigneur tout honneur, Monsieur Teulé, et Lou : « Au prétexte qu’elle est en mesure de faire tomber immédiatement les pires calamités sur la tête de tous ceux qui la contrarient, on l’enferme dans un endroit secret en compagnie de militaires haut gradés pour qu’elle devienne une arme absolue capable de mettre en échec les plans malveillants des ennemis du pays ou, pire, d’ourdir de méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des torts effroyables à d’autres nations. »La suite est à découvrir ci-dessous.JC Lattès – 9782709663960Presses de la Cité – 9782258162839Bad Man de Dathan AuerbachBelfond – 9782714479952Le berceau de Fanny ChesnelFlammarion – 9782081451155La chambre des murmures, de Dean KoontzL'Archipel – 9782809825626 – trad. Sebastian DanchinLe goût du bonheur, d'Angéline MichelJ'ai Lu – 9782290206522Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique OvaldéFlammarion – 9782081445925Mon Père, de Grégoire DelacourtJC Lattès – 9782709665339Belfond – 9782714454133 – Charles RecourséCiao bella, de Serena Giuliano LaktafLe cherche midi – 9782749160825

↓ 11. Octobre Søren Sveistrup

Albin Michel – 9782226438997 – trad. Caroline Berg

Dans son silence, d' Alex MichaelidesCalmann-Lévy – 9782702164921Gare à Lou !, de Jean TeuléJulliard – 9782260052937November Road de Lou BerneyHarper Collins – 9791033902881



= 14. Cavale ça veut dire s'échapper, de Cali

Le cherche midi – 9782749161464



↓ 15. À la ligne : Feuillets d'usine, de Joseph Ponthus

La Table Ronde – 9782710389668

Excellentes découvertes !

