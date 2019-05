Les lecteurs en parlent : les 15 livres à découvrir

Un top quatre résolument marqué par la diversité avec du polar et la grande enquête du dernier Norek, très attendue, mais également cette petite perle qui souffle un vent frais avec le roman d’Angeline Michel.Retrouver ensuite Musso et Atwood dans un mouchoir de poche, cela ne fait finalement que refléter les goûts des lecteurs, qui n’en sont pas, pour se faire plaisir, à un paradoxe près.Il n’empêche que la réécriture de Shakespeare par Atwood a quelque chose de jouissif, avec une dimension ultra contemporaine, qui ne survivra probablement pas autant que La Tempête du dramaturge. Cependant, cette histoire de vengeance remise dans notre monde moderne fait assez plaisir.Pour le reste, il suffit de découvrir… nota bene : si vous faites partie des heureux qui ont pu se procurer leur exemplaire du dernier roman de Damasio, soyez augustes, prêtez-le !Michel Lafon – 9782749934983Le goût du bonheur, d'Angéline MichelJ'ai Lu – 9782290206522Graine de sorcière, Margaret AtwoodRobert Laffont – 9782221217993 – trad. Michèle Albaret-MaatschCalmann-Lévy – 9782702165485JC Lattès – 9782709663960Gallimard – 9782072720048 – trad. Valérie Gay-AksoyLa Prisonnière du temps, de Kate MortonPresses de la Cité – 9782258115651 – trad. Anne-Sylvie HomasselUne évidence, d'Agnès Martin-LugandMichel Lafon – 9782749934778XO – 9782374481227L'envol du moineau, d'Amy Belding BrownLe cherche midi – 9782749160924 – trad Cindy Colin KapenLa Volte – 9782370490742Juste avant de mourir, de S. K TremaynePresses de la Cité – 9782258150751 – Isabelle MailletL'algorithme du coeur, de Jean-Gabriel CausseFlammarion – 9782081457942Rosewater, de Tade ThompsonJ'ai Lu – 9782290174197 – trad. Henry-Luc PlanchatLes sept mariages d'Edgar et Ludmilla, de Jean-Christophe RufinGallimard – 9782072743139Excellentes découvertes !

