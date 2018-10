Les lecteurs en parlent : les 15 livres de la semaine

Avec la régularité d’un métronome, ActuaLitté et Babelio vous proposent un panorama hebdomadaire des tendances de lectures. Quelques bouleversements dans le classement de ce jour, qui montre aussi que les envies se déplacent progressivement. Vivement Noël !









C’est une nouvelle fois Adeline Dieudonné qui campe en tête de peloton : voici désormais deux mois que son roman est indétrônable, quel que soit le mouvement qui s’opère dans la suite des entrées.

Autre fait notable, la disparition de deux pointures : Jérôme Ferrari et Amélie Nothomb laissent leurs places respectives, laissant le champ un peu plus large aux nouveaux entrants. Et il s’en trouve aussi cette semaine, pour bouger un peu les lignes.

En effet, Henri Loevenbruck vient de prendre la fulgurante 10e place encadré par Haruki Murakami dont les deux romans occupent désormais les positions 9 et 11. Fort bien.

Autre petit jeune, Indridason, qui débarque avec ses Fils de la poussière : il s’agit du tout premier roman qui ouvrait la veine du polar islandais. Publié pour la première fois en 1997, il s’ouvre suer un suicide dans un hôpital psychiatrique... Ambiance glaciale...

Deux autres nouveautés, Le roman de Robert Jackson Bennett : une histoire qui s’inscrit dans lanouvelle collection Imaginaire de la maison. Des forces occultes sévissent et l’Amérique pourrait se réveiller avec un gros mal de tête...

Le dernier arrivé est la bande dessinée de Ravard et Rabaté. Dans une ferme de Bretagne, Didier et sa sœur Soazig passent des jours paisibles. Mais Le cœur brisé, Didier cherche toujours le grand amour. Il faudra un site de rencontre pour ce fermier, et que sa vie change...





1. La vraie vie, d’Adeline Dieudonné

L'Iconoclaste – 9782378800239

2. Sur le toit de l'enfer, d’Ilaria Tuti

Robert Laffont – 9782221218730 – trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

3. La fille d'avril, d’Annelise Heurtier

Casterman – 9782203166783

4. L'art de mourir, de Raule et Philippe Berthet

Dargaud – 9782505070399

5. Piranhas, de Roberto Saviano

Gallimard – 9782072754043 – trad. Vincent Raynaud

6. Des gens d'importance, de Mariah Fredericks

10:18 – 9782264072122 – trad. Corine Derblum

7. Le douzième chapitre, de Jérôme Loubry

Calmann-Lévy – 9782702163627

8. Maîtres et esclaves, de Paul Greveillac

Gallimard – 9782072797248

9. Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita

10. J'irai tuer pour vous, d’Henri Loevenbruck

Flammarion – 9782081357945

11. Le Meurtre du Commandeur, livre 2 : La métaphore se déplacer, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita

12. Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroy-Allard

Editions de Minuit – 9782707344755

13. Les fils de la poussière, d’Arnaldur Indridason

Métailié – 9781022608252 – trad. (islandais) Synir Dufsins

14. American elsewhere, de Robert Jackson Bennett

Albin Michel – 9782226436641 – trad. Laurent Philibert-Caillat

15. Didier, la 5e roue du tracteur, de François Ravard et Pascal Rabaté

Futuropolis – 9782754823845

Excellentes découvertes !



