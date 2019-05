Les lecteurs en parlent : les 15 livres de la semaine

Et zou, voici qu’Agnès Martin-Lugand sort du classement de la semaine, de même que Bernard Minier et Olivier Norek, qui aura occupé deux semaines durant la première place.Eh oui, parce qu’il suffit d’une Virginie Grimaldi pour tout chambouler, le dernier roman de l’autrice fait le ménage, et entraîne avec lui un petit bouleversement. Même Guillaume Musso commence à chuter dans les sondagesSept nouveaux entrants prennent position dans le top de cette semaine, avec de la diversité, c’est le moins que l’on puisse dire.

⇉ 1. Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginie Grimaldi

Fayard – 9782213709833



↑ 2. Derniers mètres jusqu'au cimetière, d’Antti Tuomainen (5e prec.)

Fleuve Editions – 9782265117945 – trad. Alexandre André



↓ 3. Surface, Olivier Norek (1er prec.)

Michel Lafon – 9782749934983



↓ 4. La Prisonnière du temps, de Kate Morton (2e prec.)

Presses de la Cité – 9782258115651 – trad. Anne-Sylvie Homassel



↓ 5. La vie secrète des écrivains, Guillaume Musso (3e prec.)

Calmann-Lévy – 9782702165485



= 6. Les Furtifs, d'Alain Damasio

La Volte – 9782370490742



⇉ 7. Oublier Klara, d’Isabelle Autissier (11e prec.)

Stock – 9782234083134



↑ 8. Rosewater, de Tade Thompson (10e prec.)

J'ai Lu – 9782290174197 – trad. Henry-Luc Planchat



⇉ 9. Depuis, mon cœur a un battement de retard, de Valérie Cohen

Flammarion – 9782081480742



⇉ 10. La vie sans toi, de Xavier de Moulins (7e prec.)

JC Lattès – 9782709664844



⇉ 11. Amour entre adultes, d’Anna Ekberg

Le cherche midi – 9782749153971 – trad. Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz



= 12. L’ivresse des libellules, de Laure Manel

Michel Lafon – 9782749938479



⇉ 13. Les Âmes silencieuses, de Mélanie Guyard

Seuil – 9782021419030



↓ 14. Graine de sorcière, Margaret Atwood (4e prec.)

Robert Laffont – 9782221217993 – trad. Michèle Albaret-Maatsch



⇉ 15. Tangerine, de Christine Mangan

Harper Collins – 9791033902270 – trad. Laure Manceau

Excellentes découvertes !

