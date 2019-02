Les lecteurs en parlent : les 15 livres dont les pages bruissent fort

CLASSEMENT – Chaque semaine, ActuaLitté vous propose de découvrir la liste, authentique et véritable, des envies que les lecteurs font connaître. En partenariat avec Babelio, voici le classement qui n’apportera pas un vent nouveau dans les PAL. Encore que cela bouge tout de même...









On prendrait les mêmes, sans presque modifier quoi que ce soit, et voici comment la liste hebdomadaire des envies aurait pu ne pas bouger. Sauf que si quatre nouveaux titres font leur apparition, le top se modifie insensiblement...



D’abord, quatre départs : Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda, La guerre des pauvres, d’Éric Vuillard, ainsi que La nuit se lève d’Elisabeth Quin et My home hero, tome 1, de Naoki Yamakawa et Masash Asaki. Et tous quatre sont remplacés, ou peu s’en faut, par des nouveautés de Albin Michel.



En effet, Stephen King, Marc Roger et Éric-Emmanuel Schmitt viennent se positionner, certes dans la seconde moitié du classement, mais tout de même. Le dernier arrivé, c’est le roman d’Antoine Renand, L’empathie.



Il s’agit d’un polar bien sous tous rapports, qui l’annonce tout de go : « Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. » L’histoire tourne autour d’un certain Alpha, sorte de concentré de haine, de violence, qui s’est découvert deux passions : le viol et la torture. Avec beaucoup d’imagination pour y parvenir. Paris devient une zone de peur, pour chacun, et deux capitaines vont se mettre à traquer la bête....



Pour le reste, Sarah Vaughan et Alexandria Marzano-Lesnevich sont au coude à coude et la seconde rentre cette semaine dans le top 4 – lequel est toujours, majestueusement, gouverné par l’indétrônable Michel Houellebecq. Que chacun prenne son mal en patience, cela risque de durer : aux dernières nouvelles des données GfK, il avait cumulé plus de 258.000 exemplaires.



En revanche, le roman de Rosella Postorino racontant l’histoire d’une goûteuse au service d’Adolf Hitler se place désormais en seconde place – avec plus de 13.500 ventes (GfK).





= 1. Sérotonine, de Michel Houellebecq

Flammarion – 9782081471757



↑ 2. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino

Albin Michel – 9782226401854 – trad. Dominique Vittoz



↓ 3. Né d’aucune femme, de Franck Bouysse

La Manufacture de Livres – 9782358872713



↑ 4. L'Empreinte, d’Alexandria Marzano-Lesnevich

Sonatine – 9782355846922 – trad. Héloïse Esquié



↓ 5. Anatomie d'un scandale, de Sarah Vaughan

Préludes – 9782253905028 – trad. Alice Delarbre



↓ 6. Les gardiens de la lagune, de Viviane Moore

10-18 – 9782264072191



= 7. Joachim, de Cetro

Autoédition



↑ 8. Avalanche Hôtel, de Nicolas Tackian

Calmann-Lévy – 9782702163290



⇉ 9. L'Outsider, de Stephen King

Albin Michel – 9782226435897 – Jean Esch



↑ 10. Mon ombre assassine, d'Estelle Tharreau

Taurnada – 9782372580502



⇉ 11. Grégoire et le vieux libraire, de Marc Roger

Albin Michel – 9782226437815



↑ 12. Battements de coeur, de Cécile Pivot

Calmann-Lévy – 9782702165607



⇉ 13. Félix et la source invisible, d'Eric-Emmanuel Schmitt

Albin Michel – 9782226432827



⇉ 14. L'empathie, d'Antoine Renand

La Bête Noire – 9782221238882



= 15. Dans l'ombre du brasier, d’Hervé Le Corre

Rivages – 9782743645847





Excellentes découvertes !

