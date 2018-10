Les lecteurs en parlent : les 15 livres indispensables

C’est le rendez-vous du mardi, proposé par ActuaLitté, en partenariat avec Babelio. Les quinze livres qui ont fait parler durant la semaine passée, et que le bouche-à-oreille fait circuler de mains en main. Image audacieuse, certes. Et on vous promet du lourd...





Première nouvelle, l’éjection sans autre forme de procès du Dernier magicien de Lisa Maxwell, passé de la 3e place aux limbes. Triste, mais la compétition est ardue. C’est L’art de mourir, drame policier tourné en une très bonne BD qui s’empare de la 4e place.

Côté mouvement, Jérôme Ferrari et son roman insulaire et corse continue de grimper dans les classements, tandis qu’Amélie Nothomb se maintient sans trop de peine.

En revanche, on compte quatre nouveaux titres entrés avec politesse et révérence. D’abord, l’Italien Roberto Saviano, qui a bénéficié d’une très large couverture presse (on aurait adoré le rencontrer...) et se place avec Piranhas en 10e position. La vie des jeunes criminels de Naples, une histoire passionnante autant que cruelle.

Arrivée également du roman de Pauline Delabroy-Allard, une fièvre amoureuse, passionnée et terrible qui nous avait marqués en cette rentrée littéraire.

Ce sont ensuite deux ouvrages étonnants qui viennent clore le classement : Maîtres et esclaves de Paul Greveillac plonge dans une famille chinoise, au pied de l’Himalaya en 1950. Mais sa vie bascule quand il part étudier à Pékin : la Révolution est déjà en marche depuis longtemps.

Quant au Douzième chapitre de Jérôme Loubry, c’est un thriller en deux temps : la disparition d’une jeune fille, en 1986, dans une station balnéaire. Et le retour sur les lieux de David et Samuel, un auteur et son éditeur. Ils étaient avec Julie, l’année de sa disparition, ils n’avaient plus jamais évoqué le sujet. Jusqu’à ce retour. Et d’étranges révélations.



1. La vraie vie, d’Adeline Dieudonné

L'Iconoclaste – 9782378800239

2. Sur le toit de l'enfer, d’Ilaria Tuti

Robert Laffont – 9782221218730 – trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

3. Orphelins 88, de Sarah Cohen-Scali

R Jeunes adultes – 9782221218853

4. L'art de mourir, de Raule et Philippe Berthet

Dargaud – 9782505070399

5. À son image, Jérôme Ferrari

Actes Sud – 9782330109448

6. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu

Actes Sud – 9782330108717

7. Les prénoms épicènes, d’Amélie Nothomb

Albin Michel – 9782226437341

8. La fille d'avril, d’Annelise Heurtier

Casterman – 9782203166783

9. Toute la vérité sur Ella Black, d’Emily Barr

Casterman – 9782203124752

10. Des gens d'importance, de Mariah Fredericks

10:18 – 9782264072122 – trad. Corine Derblum

11. Piranhas, de Roberto Saviano

Gallimard – 9782072754043 – trad. Vincent Raynaud

12. Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroy-Allard

Editions de Minuit – 9782707344755

13. Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita

14. Maîtres et esclaves, de Paul Greveillac

Gallimard – 9782072797248

15. Le douzième chapitre, de Jérôme Loubry

Calmann-Lévy – 9782702163627

Excellentes découvertes !





