Les lecteurs en parlent : les 15 livres pour démarrer 2019

Nouvelle année oblige, les lecteurs ont fait table rase des anciens livres, aujourd’hui finis ou abandonnés. Et si la présence de Michel Houellebecq ne surprendra personne, c’est en revanche le classement dans un ensemble qui est totalement rebattu.Pas un seul titre encore présent dans notre rubrique de la semaine passée ne se retrouve cette semaine.En revanche, une fameuse diversité qui s’exprime – avec quelques vestiges des fêtes qui persistent. Le roman de Joanna Bolouri, par exemple, prête à sourire...Une liste à découvrir, donc, neuve comme l’année qui s’avance.Flammarion – 9782081471757Hier encore, de Luca TahtieazymAutoédition – 9791096772254Grand froid, de Cyril CarrereEditions nouvelles bibliothèque – 9782490288281Un si petit oiseau, de Marie PavlenkoFlammarion Jeunesse – 9782081443846La kippa bleue, de David AlloucheEyrolles – 9782212569360Comme toi, de Lisa JewellMilady – 9782811226671 – trad. Adèle Rolland-Le DemEnsemble à minuit, de Jennifer CastleCasterman – 9782203157255 – trad. Alice DelarbreEn attendant la neige, de Christine DesrousseauxCalmann-Lévy – 9782702163610Feu et sang, tome 1, de George R.R. MartinPygmalion – 9782756427874 – trad. Patrick MarcelAvalanche Hôtel, de Nicolas TackianCalmann-Lévy – 9782702163290Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Joanna BolouriMilady – 9782811232726 – trad. Pauline BuscailLa Manufacture de Livres – 9782358872713Mauvais genre, de Isabelle VillainTaurnada éditions – 9782372580489Je te hais, de Gilles CaillotTerra Nova – 9782824613680Dix millions d'étoiles, de Robin RoePKJ – 9782266273800 – trad. Caroline Bouet

Excellentes découvertes !



