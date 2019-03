Les lecteurs en parlent : les 15 romans qui bruissent cette semaine

En cette période de salon du livre, les mouvements ne sont pas extraordinaires. On notera cependant l’arrivée du dernier roman de Delphine de Vigan, Les Gratitudes (la chronique à cette adresse ), très attendu. Surtout que les rumeurs sur son départ des éditions Lattès vers le groupe Gallimard se font de plus en plus insistantes.Très étonnante, la chute continue du dernier roman de Stephen King : The Outsider porterait-il mal son nom ? Il affiche pourtant près de 40.000 exemplaires vendus (donnée GfK). Fanny Chesnel, pour sa part, reste en première place pour la seconde semaine, après avoir détrôné l'indicible Michel Houellebecq. Dans les ventes, ce dernier stagne d'ailleurs un peu, avec ses 304.000 exemplaires (donnée GfK).Le roman de Michel Bussi s’est d’ailleurs classé dans les meilleures ventes de la semaine, avec 16.306 exemplaires écoulés (données GfK).En revanche, on note le grand retour de Joseph Ponthus, qui avait disparu des radars, et vient tout juste de recevoir le Grand Prix RTL-LIRE 2019 . Ce dernier lui sera remis lors de la soirée d’inauguration de Livre Paris. Et déjà 8500 exemplaires vendus, plus qu'un succès d'estime donc...Non moins intéressante, l’arrivée de Cali, titre tout juste sorti. « “On ne comprenait pas tout, mais à nos âges tout explosait autour et on ne demandait qu’une chose, exploser avec”. Un instant, j’ai voulu vous suivre, vous voir, respirer ce que j’aurais dû respirer. Mais je suis resté sur la pente. Et j’ai pleuré, pas fort non, mais ruisselant à l’intérieur. J’entendais des gouttes tomber de très haut, une à une, au fond de mes entrailles déchiquetées. Mon ventre pleurait et mon cœur hurlait, comme quand un cœur hurle à la fin du tout. Est-ce qu’on meurt d’amour ? »Le berceau de Fanny ChesnelFlammarion – 9782081451155L'empathie, d'Antoine RenandLa Bête Noire – 9782221238882Bad Man de Dathan AuerbachBelfond – 9782714479952Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique OvaldéFlammarion – 9782081445925November Road de Lou BerneyHarper Collins – 9791033902881Préludes – 9782253905028 – trad. Alice DelarbrePresses de la Cité – 9782258162839Sonatine – 9782355846922 – trad. Héloïse EsquiéGrace de Paul LynchAlbin Michel – 9782226392169 – trad. Marina BorasoOctobre Søren Sveistrup Albin Michel 9782226438997 Caroline BergBelfond – 9782714454133 – Charles RecourséJC Lattès – 9782709663960La chambre des murmures, de Dean KoontzL'Archipel – 9782809825626 – trad. Sebastian DanchinL'Outsider, de Stephen KingAlbin Michel – 9782226435897 – Jean EschDans son silence, d' Alex MichaelidesCalmann-Lévy – 9782702164921Cavale ça veut dire s'échapper, de CaliLe cherche midi – 9782749161464À la ligne : Feuillets d'usine, de Joseph PonthusLa Table Ronde – 9782710389668Excellentes découvertes !

