Les lecteurs en parlent : les 15 romans qui feront passer la semaine

Beaucoup de changement, le classement joue aux chaises musicales cette semaine, mais finalement avec un certain ordre. Trois nouveautés, dont le dernier livre de Margaret Atwood, sortent des rangs, pour laisser la place aux jeunes, comme il se doit. L’arrivée de Laetitia Colombani, timidement installée à la 15e place est tout de même à remarquer.Guillaume Musso, lui, aura fait du yoyo, mais stagne désormais dans le classement. Et après seulement deux semaines en première place, Viriginie Grimaldi est contrainte de laisser le top à Antti Tuomainen. Son polar sur l’empoisonnement de Jaako, propriétaire d’une ferme à matsutake, un champignon hautement recherché, fait des émules.Alain Damasio, lui, continue furtivement de grappiller des places pour se rapprocher du sommet. Sur les deux autres entrants, le texte d’Anne Griffin — une histoire de toast, de vie et de souvenirs — ainsi que le roman de Francesco Dimitri, thriller qui se déroule dans l’Italie du Sud. Au cœur des Pouilles, l’univers mafieux et l’amitié de quatre jeunes, bousculés par l’environnement.

↑ 1. Derniers mètres jusqu'au cimetière, d’Antti Tuomainen (2e prec.)

Fleuve Editions – 9782265117945 – trad. Alexandre André



↑ 2. La Prisonnière du temps, de Kate Morton (4e prec.)

Presses de la Cité – 9782258115651 – trad. Anne-Sylvie Homassel



↑ 3. Les Furtifs, d'Alain Damasio (6e prec.)

La Volte – 9782370490742



↓ 4. Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginie Grimaldi (1er prec.)

Fayard – 9782213709833



= 5. La vie secrète des écrivains, Guillaume Musso

Calmann-Lévy – 9782702165485



↑ 6. Oublier Klara, d’Isabelle Autissier (7e prec.)

Stock – 9782234083134



↑ 7.Depuis, mon cœur a un battement de retard, de Valérie Cohen (9e prec.)

Flammarion – 9782081480742



↓ 8. Surface, Olivier Norek (3e prec.)

Michel Lafon – 9782749934983



↑ 9. Les Âmes silencieuses, de Mélanie Guyard (13e prec.)

Seuil – 9782021419030



⇉ 10. Toute une vie et un soir, d'Anne Griffin

Delcourt Littérature – 9782413017509 – Claire Desserrey



↓ 11. Rosewater, de Tade Thompson (8e prec.)

J'ai Lu – 9782290174197 – trad. Henry-Luc Planchat



↓ 12. Amour entre adultes, d’Anna Ekberg (11e prec.)

Le cherche midi – 9782749153971 – trad. Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz



⇉ 13. Le livre des choses cachées, de Francesco Dimitri

Hugo & Cie – 9782755641219 – trad. Charles Recoursé



↑ 14. Tangerine, de Christine Mangan (15e prec.)

Harper Collins – 9791033902270 – trad. Laure Manceau



⇉ 15. Les victorieuses, de Laetitia Colombani

Grasset – 9782246821250

Excellentes découvertes !

