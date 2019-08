Les lecteurs en parlent : les vacances sont finies, 15 livres pour se consoler

Loin de l’hécatombe que nous avions connue la semaine passée, le classement d’aujourd’hui semble presque un petit fleuve apaisé. Seuls cinq nouveaux titres prennent place, avec quelques découvertes prometteuses.Pour la première fois en revanche, une maison arrive à placer deux romans dans les quatre premiers livres. Record à (dé)battre donc, pour L’iconoclaste, dont les livres de la rentrée ont été présentés. Neuf romans sont encore à paraître, inutile de harceler votre libraire — ni la rédaction — pour les lire, il faudra encore patienter. Et cela ne fait que commencer : le rythme de publication, qui s’est gentiment mis en route la semaine dernière, se poursuivra jusqu’en octobre.On annonçait 524 romans pour la rentrée… mais peut-être pas tout à fait d’ailleurs.

= 1. Les Amazones, de Jim Fergus [à paraître 19/09] (2e semaine)

Le Cherche Midi – 9782749155586 – trad. Jean-Luc Piningre



= 2. HS 7244, de Lorraine Letournel Laloue (2e semaine)

Belfond – 9782714482136



= 3. Une bête au paradis, de Cécile Coulon [à paraître 21/08] (3e semaine)

L'Iconoclaste – 9782378800789

=> 4. Cent millions d'années et un jour, de Jean-Baptiste Andrea [à paraître 21/08]

L'Iconoclaste – 9782378800765



=> 5. On s'est aimés comme on se quitte, de Charlie Wat

Autoédité – 9781076828866



↓ 6. Les simples, de Yannick Grannec [à paraître 23/08]

Anne Carrière – 9782843379482 (4e prec.)



↑ 7. Engloutie, d’Arno Strobel

L'Archipel – 9782809826623 – trad. Céline Maurice (11e prec.)



↓ 8. La petite sonneuse de cloches, de Jérôme Attal [à paraître 22/08]

Robert Laffont – 9782221241660



= 9. Le maître des poupées, de Joyce Carol Oates [à paraître 5/09] (2e semaine)

Philippe Rey – 9782848767581 – Christine Auché



↓ 10. Une joie féroce, de Sorj Chalandon

Grasset – 9782246821236 (7e prec.)



=> 11. Si loin de l'arbre, de Robin Benway

Nathan – 9782092583722 – trad. Sophie Lamotte d'Argy



↑ 12.Trois petits tours, d’Hélène Machelon

indépendant – 9791026235095 (14e prec.)



↓ 13. Sale gosse, de Mathieu Palain [à paraître 21/08]

L'Iconoclaste – 9782378800635 (10e prec.)



=> 14. La Calanque de l'Aviateur, d’Annabelle Combes [à paraître 22/08]

Héloïse d'Ormesson – 9782350875439



↓ 15. Un mariage américain, de Tayari Jones [à paraître 29/08]

Plon – 9782259278942 – trad. Karine Lalechère (5e prec.)

Ndlr : Le classement découle de l’examen des titres tout à la fois les mieux notés et les plus lus, par les membres du réseau Babelio. Chaque semaine, un algorithme recense ainsi les livres les plus plébiscités au cours des trente jours passés pour aboutir à la liste des ouvrages.