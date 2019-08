Les lecteurs en parlent : un auteur autopublié prend la tête du classement

Pour la première fois, dans l’histoire de notre classement, la première place est occupée, chipée d’une large tête, par un ouvrage autopublié. En soi, ce mode de diffusion n’est pas un critère identifiant quoi que ce soit, mais la difficulté à ressortir dans l’océan d’ouvrages disponibles mérite de saluer la réussite.Un titre emprunté à Joe Dassin, et sa chanson Salut les amoureux, et un roman qui raconte la vie de Denis, homme de 45 ans, et sa tristesse. Mais qui va tout faire pour reconquérir la femme qu’il a aimée, l’amour de sa vie. A découvrir, de toute évidence !Pour la suite, les premiers titres de la rentrée commencent à prendre leurs marques, tandis que de nouveaux venus, très, très espérés, font également leur apparition. Ainsi, le livre de Margaret Atwood, la suite de La servante écarlate, vient de timidement pousser la porte du classement.Six nouveautés figurent dans le top — qui tempère un peu ses ardeurs avant que ne débute la grande folie de ces prochaines semaines. La suite est à découvrir juste après.

↑ 1. On s'est aimés comme on se quitte, de Charlie Wat

Autoédité – 9781076828866 (5e prec.)



↑ 2. Cent millions d'années et un jour, de Jean-Baptiste Andrea

L'Iconoclaste – 9782378800765 (4e prec.)



↓ 3. HS 7244, de Lorraine Letournel Laloue

Belfond – 9782714482136 (2e prec.)



↑ 4. Si loin de l'arbre, de Robin Benway

Nathan – 9782092583722 – trad. Sophie Lamotte d'Argy (11e prec.)



↓ 5. Les Amazones, de Jim Fergus [à paraître 19/09]

Le Cherche Midi – 9782749155586 – trad. Jean-Luc Piningre (1er prec.)



=> 6. Cadavre exquis, d’Agustina Bazterrica

Flammarion – 9782081478398



=> 7. Le bal des folles, de Victoria Mas

Albin Michel – 9782226442109



↑ 8.Trois petits tours, d’Hélène Machelon

indépendant – 9791026235095 (12e prec.)



=> 9. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois

L'Olivier – 9782823615166



=> 10. Blood Sisters, de Jane Corry

Pygmalion – 9782081416611 – trad. Fabienne Gondrand



=> 11. Et si on oubliait l'avenir... ?, de Virginie Sarah Lou

Editions nouvelle bibliothèque – 9782490288700



↓ 12. Une bête au paradis, de Cécile Coulon

L'Iconoclaste – 9782378800789 (3e prec.)



↑ 13. Engloutie, d’Arno Strobel

L'Archipel – 9782809826623 – trad. Céline Maurice (7e prec.)



=> 14. Les Testaments, de Margaret Atwood [à paraître 10/10]

Robert Laffont – 9782221243114 – Michéle Albaret-Maatsch



= 15.Un mariage américain, de Tayari Jones [à paraître 29/08] (2e semaine)

Plon – 9782259278942 – trad. Karine Lalechère

Ndlr : Le classement découle de l’examen des titres tout à la fois les mieux notés et les plus lus, par les membres du réseau Babelio. Chaque semaine, un algorithme recense ainsi les livres les plus plébiscités au cours des trente jours passés pour aboutir à la liste des ouvrages.