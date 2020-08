Les lectures féministes incontournables, selon la Bibliothèque publique de New York

Photographie : illustration, Ithmus, CC BY 2.0

Côté jeunesse, le réseau de bibliothèques de la ville de New York propose quelques classiques contemporains, comme l'ouvrage d'Elena Favilli et Francesca Cavallo, Histoires du soir pour filles rebelles (Les Arènes, traduction de Jessica Shapiro) ou encore celui de Malala Yousafzai, Le crayon magique de Malala, illustré par Kerascoët (Gautier-Languereau).À leurs côtés, des ouvrages racontant la vie et les combats de Ruth Bader Ginsburg, avocate et juge de la Cour suprême, de la militante pour le droit de vote des femmes Sojourner Truth ou encore d'Ida B. Wells, activiste incontournable du mouvement pour les libertés civiques. D'autres titres abordent des thématiques comme l'identité, le courage face à l'adversité ou encore l'impact des mobilisations sur la société.Côté ados, les bandes dessinées de Pénélope Bagieu, Culottées (Gallimard BD), sont mises en avant, tout comme le manifeste féministe de Chimamanda Ngozi Adichie, Chère Ijeawele ou Un manifeste pour une éducation féministe (traduit par Marguerite Capelle, Gallimard) et un recueil de poèmes de Maya Angelou. On trouve dans cette sélection plus d'ouvrages sur la sexualité et l'identité sexuelle.Enfin, la liste de livres pour adultes, la plus fournie, met en avant plusieurs auteures féministes comme Roxane Gay, Gloria Steinem, Simone de Beauvoir ou Angela Y. Davis.Les différentes listes de lecture sont accessibles à cette adresse