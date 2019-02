Les libraires belges à la rencontre des éditeurs des Hauts-de-France

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

À la rencontre des libraires belges

Une table ronde « Comment les politiques publiques peuvent-elles contribuer au développement du secteur du livre et de l’édition, essentiel à la culture, à la démocratie et à l’éducation ? » ;



Une soirée de mise en réseau des acteurs du livre français et belges, en collaboration avec la Région Pays de la Loire, Coll.LIBRIS (collectif d’éditeurs en Pays de la Loire) et Espace Livres et Création (association d’éditeurs belges francophones). Ce temps d’échanges entre professionnels du livre a pour buts de favoriser les rencontres et les échanges de bonnes pratiques entre professionnels du livre, de promouvoir le travail et les savoir-faire des éditeurs, mais aussi d’ouvrir et de consolider un réseau interprofessionnel transrégional et transfrontalier.

Le territoire des Hauts-de-France dispose de 358 km de frontière avec la Belgique, sans qu’aucun obstacle physique ne vienne matérialiser cette séparation. Ce contexte, additionné à une histoire commune, explique l’importance du potentiel que revêt la coopération transfrontalière en termes d’attractivité, de dynamisme économique et solidaire, de gestion et de valorisation commune de territoires interdépendants.La Région Hauts-de-France et la Communauté flamande de Belgique ont par ailleurs entamé une coopération culturelle pour faire rayonner leurs territoires.L’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France, en tant qu’acteur culturel des Hauts-de-France, entend s’inscrire dans cette démarche en proposant un voyage d’éditeurs. Ce voyage professionnel de deux jours a pour objectif de renforcer et de pérenniser une présence des éditeurs des Hauts-de-France en Belgique.11 maisons d’édition de la région prendront ainsi part à ce voyage : Airvey, Cadastre8zéro, La Contre allée, Cours toujours, Des mots qui trottent, Invenit, Laborintus, Light Motiv, Les Lumières de Lille, Nuit Myrtide et Vous êtes ici. À cette occasion, les éditeurs découvriront la Foire du Livre de Bruxelles et iront à la rencontre de libraires belges francophones (Tropismes, Filigranes, Peinture fraîche et Cook & Book) afin de diffuser leurs catalogues et de promouvoir la vitalité de la création littéraire des Hauts-de-France.Gigantesque librairie au cœur de l’Europe, la Foire du Livre de Bruxelles est devenue, en 50 ans, un événement culturel majeur qui se veut le trait d’union entre tous les acteurs du livre. 70 000 visiteurs viennent chaque année à la rencontre des 500 maisons d’édition présentes et des 1 100 auteurs en rencontres et en dédicaces.L’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France coorganisera, avec la Région Grand Est et le PILEn (Partenariat interprofessionnel du Livre et de l’Édition numérique), deux événements le 14 février, dans le cadre du salon :