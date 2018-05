Les libraires d'Amérique latine : regards croisés à Rio de Janeiro

Du 22 au 24 mai, l’Association internationale des libraires francophones organise en collaboration avec le BIEF, un séminaire interprofessionnel en Amérique latine. Une partie de ces rencontres seront hébergées dans la librairie Travessa de Rio de Janeiro.

Trois journées de rencontres entre professionnels du livre latino-américains et francophones sont organisées à Rio de Janeiro du 22 au 24 mai 2018 par le Bureau international de l’édition française, l’Ambassade de France au Brésil et l’Association internationale des libraires francophones.

La première journée réunira des professionnels du livre du Brésil, mais aussi d’Argentine, du Chili, de Colombie, du Costa Rica et du Pérou pour un échange de points de vue avec leurs homologues francophones sur la relation entre éditeurs et libraires.



Seront notamment au cœur des débats, un retour d’expériences suite à l’adoption du prix fixe du livre dans différents pays ou encore la place du commerce en ligne dans l’économie du livre et son incidence sur la relation éditeur-libraire.

Les deux journées suivantes réuniront les libraires francophones de la zone Amérique latine qui échangeront sur leurs pratiques innovatrices et sur les enjeux de la librairie contemporaine, notamment sur les nouveaux modes d’accès au livre et l’adaptation de l’assortiment aux évolutions du secteur.

Un coup de projecteur sera mis sur deux thématiques : la jeunesse et les sciences humaines.

Le programme est présenté ci-dessous.