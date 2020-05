Les libraires de Gibert Joseph : “Nous ressentons tous un sentiment d’abandon”

Lettre ouverte à notre DRH

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Ces derniers nous adressent un courrier collectif, — près de 400 années d’expérience cumulées — qui a été envoyé au DRH. Il est ici reproduit dans son intégralité.Nous avons appris la fermeture de nos trois magasins depuis plus d’une semaine maintenant. Nous pensions être dans une entreprise familiale, qui a un minimum de considération pour ses employés.Vous essayez de nous rassurer en nous disant que nous étions une « super équipe » avec une grande cohésion et qu’on devrait être fiers du travail accompli. Cela ne suffit pas, Monsieur le DRH.Vous nous dites, les yeux dans les yeux, que vous vous rappellerez de chacun de nos visages de chacun de nos prénoms, mais cela ne suffit pas Monsieur le DRH.Vous nous expliquez qu’il faut garder espoir, que l’on trouvera un emploi, car on a acquis des compétences, mais cela ne suffit toujours pas, Monsieur le DRH.Nous étions au magasin d’Aubergenville, de Chalon-sur-Saône et de Clermont-Ferrand un peu comme chez nous parce que c’était notre univers, notre projet, nos espoirs. Nous sommes sidérés de votre façon de faire, vous nous expliquez en une heure que tout est fini alors que la majorité d’entre nous compte entre 10 et 43 ans d’ancienneté.Nous allons nous retrouver du jour au lendemain dans un marché de l’emploi plus que jamais sinistré, au cœur d’un secteur d’activité qui va mal. Nous ressentons tous un sentiment d’abandon. Vous nous dites que pour gérer notre licenciement nous ne devrons pas compter sur Gibert puisque c’est l’administrateur judiciaire qui s’en chargera... Cela ne nous rassure pas non plus.Agir ainsi ne reflète ni la culture d’entreprise ni les valeurs véhiculées par Gibert.Nous espérons sincèrement que vous entendrez notre requête et que vous saurez réparer cette situation en nous accompagnant davantage, en nous octroyant une indemnité supralégale qui nous permettrait d’envisager avec dignité les prochains mois qui s’annoncent difficiles. Nous pensons que c’est la moindre des choses après tout ce que nous avons accompli pour le groupe.Nous nous adressons aujourd’hui au directeur des ressources humaines, car nous savons que sous la casquette de DRH, se trouve un homme qui comprend parfaitement la situation et qui ne l’accepterait pas, si nos rôles étaient inversés.Jean-Philippe Baré, 25 ans d’ancienneté (Clermont)Laura Boudier, 4 ans d’ancienneté (Aubergenville)Franck Bourillon, 4 ans d’ancienneté (Aubergenville)Magalie Commaret, 8 mois d’ancienneté (Chalon-sur-Saône)Nicolas Convard, 3 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Colette Coutant, 31 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Bernadette Da Silva, 20 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Serge Descos, 28 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Vincent Geneix, 27 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Isabelle Giorgi, 23 ans d’ancienneté (Chalon-sur-Saône)Isabelle Goigoux, 28 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Pauline Gondouin, 10 ans d’ancienneté (Aubergenville)Frederic Hébrard, 14 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Laurent Joal, 20 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Dorothée Leconte, 5 ans d’ancienneté (Aubergenville)Cécile Lemaire, 11 ans d’ancienneté (Chalon-sur-Saône)Sébastien Maillot, 10 ans d’ancienneté (Aubergenville)Laure Mayer, 20 ans d’ancienneté (Chalon-sur-Saône)Sofia Mendes Pires, 28 ans d’ancienneté (Aubergenville)Sylvie Perrin, 17 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Cécilia Ridet, 1 an d’ancienneté (Chalon-sur-Saône)Valérie Roche, 31 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Sandrine Roy, 18 ans d’ancienneté (Clermont-Ferrand)Sophia Tadrist, 26 ans d’ancienneté (Aubergenville)Catherine, 15 ans d ’ancienneté (Chalon-sur-Saône)Sollicitée par ActuaLitté, la direction du groupe a indiqué qu'elle serait en mesure de communiquer des informations début juin.