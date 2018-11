Les libraires de Rhône-Alpes s'inclinent

Le site internet régional de géolocalisation chez-mon-libraire.fr, en service depuis novembre 2014, fête ses quatre années d’existence et ses 103 librairies membres. Toutes sont réparties sur l’ensemble du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.



Chez-mon-libraire.fr rappelle aux lecteurs qu’il y a toujours une librairie indépendante près de chez eux. C’est aussi un moyen pour les librairies indépendantes de renforcer leur présence concrète sur internet, de tirer parti des nouvelles technologies et de proposer des solutions pour que le client ne se détourne pas de la librairie.



Ce sont plus de 100 boutiques, aux profils très divers, qui, dans un esprit solidaire, ont fait le choix d’un service commun. Un réseau reconnu et soutenu par la DRAC et la région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire de nombreuses manifestations littéraires telles que Les Assises internationales du Roman ou Quais du Polar à Lyon, le Festival du Premier Roman à Chambéry, la Fête du livre de Bron, la Fête du livre Jeunesse à Villeurbanne, le Printemps du livre à Grenoble, les Carnets de Voyage à Clermont-Ferrand, etc.







Le service de réservation et de commande continu est disponible 24 h/24 et 7 j/7 et offre l’accès à une base de plus de 1,170 million de références.



Quels que soient le lieu ou l’heure, vous pouvez trouver le livre que vous cherchez, et savoir dans quelle librairie près de chez vous il est disponible. Le site propose une offre de livres papiers et numériques très complète à laquelle on accède via un puissant moteur de recherche.



Je penche pour mon libraire



La plupart des utilisateurs de chez-mon-libraire.fr ne savent pas forcément que ce sont de « vrais libraires » qui sont aux manettes de cette plateforme : voici donc la preuve par l’image, avec plusieurs Gif animés.







L’idée est de créer un Gif par librairie, pour présenter au public la diversité des personnes et des lieux qui incarnent le métier de libraire. Le slogan « Je penche pour mon libraire » permet, par un jeu de rotation de l’image d’exprimer « physiquement » le message. Place à l’authenticité et à la proximité.





L'idée est de créer une certaine viralité avec la diffusion de ces Gif sur les réseaux sociaux, durant toute la période des fêtes.



Les autres créations sont à retrouver à cette adresse.