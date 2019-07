Les libraires du Furet du Nord dévoilent leur sélection pour la rentrée littéraire

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

50 romans ont été sélectionnés par les libraires et clients de l'enseigne, dont 43 romans français et 7 romans étrangers.Voici la sélection complète :Jean-Baptiste Andrea, Cent millions d’années et un jour (L’Iconoclaste) Jérôme Attal, La petite sonneuse de cloches (Robert Laffont)Jeanne Benameur, Ceux qui partent (Actes-Sud)Claire Berest, Rien n’est noir (Stock) Laurent Binet, Civilizations (Grasset)Aurélie Champagne, Zébu Boy (Monsieur Toussaint Louverture)Mathilde Chapuis, Nafar (Liana Levi)Annabelle Combes, La calanque de l’aviateur (Héloïse d’Ormesson)Bérengère Cournut, De pierre et d’os (Le Tripode)Cécile Coulon, Une bête au paradis (L’Iconoclaste)Thierry Crouzet, Mon père, ce tueur (La manufacture des livres)Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon (L’Olivier)Julia Deck, Propriété privée (Minuit)Lionel Duroy, Nous étions nés pour être heureux (Julliard)Eric Faye, Le télégraphiste de Chopin (Seuil)Brigitte Giraud, Jour de courage (Flammarion)Yannick Grannec, Les simples (Anne Carrière)Frédéric Gros, Le guérisseur des Lumières (Albin Michel)Josselin Guillois, Louvre (Seuil)Philippe Hayat, Où bat le cœur du monde (Calmann-Lévy)Victor Jestin, La chaleur (Flammarion) Kaouther Adimi, Les petits de décembre (Seuil)Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante (Rivages)Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel)Vincent Message, Cora dans la spirale (Seuil)Leonora Miano, Rouge impératrice (Grasset)Hubert Mingarelli, La Terre invisible (Buchet-Chastel)Akira Mizubayashi, Âme brisée (Gallimard)Julie Moulin, Domovoi (Alma Editeur)Mathieu Palain, Sale gosse (L’Iconoclaste)Anne Pauly, Avant que j’oublie (Verdier)Abel Quentin, Sœur (L’observatoire)Constance Rivière, Une fille sans histoire (Stock)Loulou Robert, Je l’aime (Julliard)Denis Rossano, Un père sans enfant (Allary)Monica Sabolo, Eden (Gallimard)Ingrid Seyman, La petite conformiste (Philippe Rey)Romain Slocombe, La débâcle (Robert Laffont)Sébastien Spitzer, Le cœur battant du monde (Albin Michel)Colin Thibert, Torrentius (Héloïse d’Ormesson)Karine Tuil, Les choses humaines (Gallimard) Valérie Tong Cuong, Les guerres intérieures (JC Lattès)Beata Umubyeyi Mairesse, Tous les enfants dispersés (Autrement)Agustina Bazterrica, Cadavre exquis, traduit par Margot Nguyen Béraud (Flammarion)Jorge Comensal, Les mutations, traduit par Isabelle Gugnon (Les Escales)Pete Fromm, La vie en chantier, traduit par Juliane Nivelt (Gallmeister)Chris Kraus, La fabrique des salauds, traduit par Rose Labourie (Belfond)Joyce Carol Oates, Un livre de martyrs américains, traduit par Claude Seban (Philippe Rey)Julia Phillips, Dégels, traduit par Héloïse Esquié (Autrement)Richard Wagamese, Starlight, traduit par Christine Raguet (Zoé)