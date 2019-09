Les libraires font l'actu : Féminisme, droit des femmes, 5 livres à découvrir

Et s’il n’y avait personne de mieux placé qu’un libraire pour recommander des ouvrages en mesure d’éclairer un fait de société ? C’est le pari que ActuaLitté et Kube font, à compter de cette rentrée. En quelques lignes, les libraires indépendants qui collaborent avec le service de box littéraire personnalisé mobilisent leurs connaissances, pour offrir une sélection de titres pour mieux comprendre le monde.









Fiction, essai, romans : tous les genres pourront se retrouver dans cette nouvelle chronique hebdomadaire. Le projet est simple : rebondir sur l’actualité, et parvenir à proposer une liste — évidemment non exhaustive — de livres à (re)parcourir, offrir ou emprunter.



Le tout accompagné d'un mot de libraire, comme dans une vraie librairie, et un lien qui vous permet de consulter le résumé et un extrait, (presque) comme dans une librairie. Le nom des libraires, ainsi que leur librairie accompagne chacune de ces recommandations.



Avec le passage à l’Assemblée nationale du premier vote concernant la Procréation Médicalement Assistée, voici cinq titres pour évoquer des femmes, ici ou ailleurs, qui se sont battues pour leurs droits.





L'invention des ailes, de Sue Monk Kidd



Je vous laisse découvrir la belle histoire d'Hetty et de Sarah, deux fillettes que tout oppose mais muées par le même désir de liberté. Inspiré par la destinée des soeurs Grimké, féministes et militantes abolitionnistes, ce roman s'avère passionnant !

Margaux (libraire Kube)

10/18 - 9782264068545 - 9,10 €

Lire un extrait







Ainsi soit-elle , de Benoîte Groult



Voici l'une des grandes voix du féminisme français : Benoîte Groult. Elle signe avec "Ainsi soit-elle" un texte éclairant et (très) inspirant.

Julia (Le Failler - Rennes)

Livre de poche – 9782253016052 – 6,10 €

Lire un extrait







Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie

Anne (L'oiseau-lire - Évreux)







Photo de groupe au bord du fleuve, d’Emmanuel Dongala

Sarah (Terre des Livres - Lyon)









Ainsi soit Olympe de Gouges: la déclaration des droits de la femme et autres textes politiques, de Benoîte Groult

Julia (Le Failler - Rennes)





C’est un roman qui vous fera voyager entre les USA et le Nigeria, et qui évoque les questions du féminisme et du racisme.traduction Anne Damour – Folio – 9782070468805 – 9 €Un beau roman social et féministe, à la langue incantatoire, qui retrace le combat d'un groupe de femmes congolaises. Une ode à la révolte et à l'amour pleine d'empathie par l'un des grands auteurs contemporains africains.Actes Sud – 9782330012991 – 10 €Je vous propose de découvrir l'une des pionnières du féminisme français : Olympe de Gouge. Raconté par la talentueuse Benoîte Groult, ce récit est passionnant.Livre de poche – 9782253177500 – 6,90 €