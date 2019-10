Les libraires font l'actu : France, guerre et cyber-menace

pixabay licence pixabay licence

Pov (point of view), de Patrick Bard

Anne-Rozenn (Le Grenier, à Dinan)





Une toile large comme le monde, d’ Aude Seigne

Caroline (La Librairie du Chat Borgne, à Montbéliard)





La theorie de la tartine, de Titiou Lecoq

Aurélia (Libraire Kube)









La fonte des glaces, de Joël Baqué

Maria (Libraire Kube)





The circle, de Dave Eggers

« La cyberdéfense est une priorité absolue du ministère des Armées. Nos armées, la Direction générale de l’armement, la DGSE et notre outil industriel de défense sont prêts à faire face à ces nouvelles menaces », a indiqué Florence Parly, qui inaugurait le ComCyber , basé à Rennes. Mais qu’est-ce donc que ces menaces du net ?En partenariat avec Kube, ActuaLitté publie chaque semaine une sélection d’ouvrages, choisis par les libraires, pour éclairer et explorer l’actualité, par les livres. Parce que le conseil humain sera toujours plus sensible que les tristes recommandations d’un algorithme. Surtout quand on parle de révolutions technologiques…Il a été mon roman uppercut de la rentrée! Un roman sur un sujet délicat à traiter : le cybersexe. Nous avons confié ce roman auprès de notre comité de lecture ados, ils l'ont encensé. J'espère qu'il vous touchera également.Syros – 9782748525212 – 15,95 €Dans notre société si connectée, à l'heure du sans fil, on n'imagine pas à quel point nous sommes concrètement reliés les uns aux autres par des câbles ! Et si Internet était en panne au niveau mondial ? "selfie" de notre dépendance, il y a du Mr Robot là dedans !Zoé éditions – 9782889274581 – 18,00 €Une histoire d'amitié improbable à l'heure des réseaux sociaux entre 1 ado geek, un journaliste trentenaire et une fille piégée par son petit ami. C'est drôle et pousse à réfléchir sur le pouvoir d'internetLgf/Livre De Poche – 9782253069096 – 7,30 €Profitez de ce livre à la fois léger et sérieux. Cette subtile manière de traiter un sujet grave à travers le personnage d'un veuf retraité qui se retrouve star d'internet malgré lui.Gallimard – 9782072824883 – 7,40 €

Un roman qui aborde les questions très actuelles d'Internet et des réseaux sociaux, dans ce qu'ils permettent comme dans les dérives.

Aurélie (Page et Plume à Limoges)

Folio – 9782072733437 – 8,30 € – trad. Emmanuelle Aronson

Lire un extrait









