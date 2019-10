Les libraires font l'actu : Halloween, en 5 livres bien flippants

Les mondes-miroirs, de Vincent Mondiot et Raphaël Lafarge

Lucille (Les Nouveautés)







Troupe 52, de Davidson Craig

Je vous propose un thriller gore au possible. Les nuits risquent d’être longues après cette lecture ! Belle découverte.

Sarah P. (Libraire Kube)







Anno dracula, de Kim Newman

Victoire-Scarlett (Libraire Kube)







La nostalgie du sang, de Dario Correnti

Béatrice (Les Cyclades)









Nosfera2, de Joe Hill

Timothée (Libraire Kube)

En partenariat avec Kube, ActuaLitté propose chaque semaine une sélection d’ouvrages pour éclairer l’actualité, à travers les recommandations des libraires. Parce que le conseil humain sera toujours plus sensible que les tristes recommandations d’un algorithme.Je vous propose ma meilleure découverte dans la catégorie Imaginaire ! Un monde de fantasy sale et mystérieux, des conspirations, des monstres et des duels magiques au sommet... Un sacré bouquin !Mnémos – 9782354086626 – 23,00 €Denoel – 9782207132388 – 21,80 €Vous connaissez la reine Victoria ? Et bien saviez-vous qu’elle était mariée au comte Dracula ? Et que Jack l’éventreur avait pour cible des femmes à l’appétit plutôt sanglant ? Avant ce livre je n’en savait rien, j’aurais dû écouter en cours d’Histoire...Bragelone – 9782352946069 – 23.00 € – trad. Thierry Arson, Maxime Le DainUn polar italien écrit à quatre mains pour une enquête à couper le souffle. Documenté et passionnant, historique et actuel... dans un petit village du Nord de l’Italie, une série de meurtres brouille les pistes...Albin Michel – 9782226403032 – 22,90 € – trad. Samuel SfezAlors ça sera horreur ! Le petit prince du fantastique, Joe Hill, nous offre une vision déluré et complètement déjanté de son Noël parfait ! Fils de Stephen King, Hill nous invite à découvrir et à sombrer dans le monde de Christmasland ! Un bonheur !JC Lattes – 9782709643849 – 22,90 € – trad. Antoine Chainas