Les libraires font l'actu : Jacques Chirac et la politique, en 5 livres

thierry ehrmann, CC BY SA 2.0

Le monde selon Chirac, de Jean Louis Debré

Une vie française, de Jean-paul Dubois

Crépuscule, de Juan Branco

Le philosophe et le président, de François Dosse

11/22/63, de King Stephen

En partenariat avec Kube, ActuaLitté propose chaque semaine un choix d'ouvrages, pour éclairer l’actualité, à travers les recommandations des libraires. Parce que le conseil humain sera toujours plus sensible que les tristes recommandations d’un algorithme.Un travail assez complet sur Jacques Chirac, sa politique comme son intimité.Tallandier – 9791021008663 – 10 €Un roman qui nous entraîne dans une histoire contemporaine, politique et sociale de la France de De Gaulle à Chirac à travers la vie du jeune héros Blick.Points — 9782020826013 – 7,80 €Un témoignage saisissant sur l’avènement du président et de son entourage direct. Bonne lecture !Au Diable Vauvert — 9791030702606 – 19 €Écrit par un fin connaisseur de Ricœur, cet essai montre l’impact de la pensée de Paul Ricœur sur la politique du récent Président de la République. Un livre à mi-chemin entre philosophie et politique. Belle lecture !Stock — 9782234084483 – 19 €Découvrez l’incroyable mission de Jake Epping, un professeur d’anglais, qui pour satisfaire un ami mourant, va remonter le passé et tout tenter pour sauver le président Kennedy... Passionnant comme toujours avec S.King.Belle lecture !Le Livre De Poche — 9782253195108 – 9,90 € – trad. Nadine Gassie