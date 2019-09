Les libraires font l'actu : journalisme et indépendance de la presse en 6 livres

Janet, de Michèle Fitoussi

Après une première expérimentation la semaine passée, nous avons décidé de rendre ce rendez-vous hebdomadaire : en partenariat avec Kube, ActuaLitté propose une sélection de livres pour comprendre l’actualité, à travers les recommandations des libraires. Parce que le conseil humain sera toujours plus agréable que les recommandations d’un algorithme.La décennie des Années Folles, la biographie de Janet Flanner qui brillera dans le journalisme. Correspondante à Paris de magazine New Yorker. Hitler, Pétain, De Gaulle, Malraux... aucun n’échappe à sa plume perspicace. Un hommage magnifique, à une femme flamboyante !Lattès – 9782709656931 – 20 €Une histoire aventureuse et romanesque, une histoire politique aussi, qui nous emmène à Surabaya, en Indonésie, au tournant du siècle. Minke, jeune journaliste brillant et curieux de tout, y croise le destin d’Ontosoroh, la nyai, concubine d’un riche colon hollandais.Zulma – 9782843047879 – 24,50 € – trad. Michèle Albaret-MaatsEn 1994, une famille entière disparaît d’une petite ville tranquille de l’état de New York. Alors que l’enquête semble bouclée, une journaliste ressort ce dossier vingt ans plus tard en assurant que le coupable n’est pas celui que l’on croit... Suspens et secrets assurés9791032102008 – De Fallois – 23 €Enfin on entre dans le monde d’aujourd’hui et dénonce les dérives de notre belle société. Nos enquêteurs sont bien différents des traditionnels commissaires usés par l’alcool et la vie. Place aux nouveaux détectives, ces journalistes lanceurs d’alerte.9782253258001 – Livre de poche – 8,20 €Voici un livre qui dévoile l’envers du décor de reportages de journalistes du monde entier, ou comment la passion de leur métier les amène parfois à vivre des situations inédites. Passionnant et très bien construit et illustré.9782352046394 – Les Arènes – 22,80 €L’insouciance : une jeune journaliste d’investigation, un soldat de retour d’Afghanistan et un sombre entrepreneur très influent nous empotent aux confins de l’antisémitisme, du terrorisme et autres réseaux sociaux. Brillant.