Les libraires font l'actu : la Suède des Prix Nobel, option littérature

Chaque année, l’Académie suédoise présente toute une semaine durant des lauréats à travers ses différentes disciplines. Sauf les maths. Jamais, les maths. Ce 10 octobre, c’est la littérature qui est à l’honneur, après une année 2019 cataclysmique, l’Académie ayant été secouée par une polémique jamais vue. Moralité : deux lauréats pour le prix Nobel de littérature…





pixabay licence



pixabay licence

En partenariat avec Kube, ActuaLitté livre, en ce jour d’attribution d’un double prix Nobel de littérature un choix d'ouvrages, pour éclairer l’actualité, à travers les recommandations des libraires. Parce que le conseil humain sera toujours plus sensible que les tristes recommandations d’un algorithme.





Les nuits de la saint jean, de Viveca Sten

Deux récits en parallèle : celui d’une pauvre famille de pêcheur dans les années 20 et notre enquête actuelle ; un seul décor : l’île de Sandhamn en Suède. Un univers parsemé de petites îles isolées et une ambiance glaçante.

Virginie (Librairie de Paris)



Lgf – 9782253111955 – 7,60 € – traduction Rémi Cassaigne







La gouvernante suédoise, de Sizun Marie



Une histoire de famille au XIX partagée entre la France et la Suède. Un récit porté par la magnifique plume de Marie Sizun. L'équipe Par Mots et Merveilles



Folio – 9782072723308 – 7,80 €

Discordance, d'Anna Jörgensdotter



Après l'Italie de Ferrante, je vous propose de partir plus au Nord: en Suède, pour suivre la vie d'une famille à travers tout le XXe siècle, ses drames, ses bonheur, un grand roman choral raconté avec beaucoup de justesse et en toile de fond l'évolution d'un pays.

Aurélie (Page et Plume)





10-18 – 9782264060884 – 9,10 € – traduction Martine Desbureaux





Dans le silence enterré, de Tove Alsterdal



Un roman policier qui fait un va et vient entre le présent et le passé et qui raconte aussi une partie de l'Histoire de la Suède. Sous couvert d'un roman policier, avec une véritable intrigue on apprend plein de choses sur ce pays. De quoi allier l'utile à l'agréable!

Aurélie (Page et Plume)



Babel Noir – 9782330097158 – 9,80 € – traduction Johanna Brock, Erwan Le Bihan

Les Oreilles de Buster, de Maria Ernestam



Humour un peu noir, suspense pour comprendre le titre et l'histoire de cette héroïne mais aussi histoire de la Suède (années 50). Pas tellement de philosophie, mais assurément un bon moment de lecture

Aurélia (Libraire Kube)



Babel – 9782330014452 – 9,80 € – traduction Esther Sermage

