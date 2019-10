Les libraires font l'actu : le salaire des ouvriers et salariés revu à la hausse

Maritima, de Sigolène Vinson

Annabelle (Maupetit)





À la ligne de Joseph Pontus

Aurélie (Page et Plume)





Le paradoxe d'anderson, de Pascal Manoukian

Margaux (Libraire Kube)







La vallée de la lune, de Jack London

Yolande (Libraire Kube)







Après le silence , de Didier Castino

Pauline (Livres et vous)





En partenariat avec Kube, ActuaLitté propose chaque semaine une sélection d’ouvrages pour éclairer l’actualité, à travers les recommandations des libraires. Parce que le conseil humain sera toujours plus sensible que les tristes recommandations d’un algorithme.À travers une intrigue prenante, le portrait d'une ville, de ses habitants de milieu ouvrier, grâce à de très beaux personnages !L'observatoire – 9791032904442 – 20.00 €Un roman en vers libre qui se lit de manière très fluide, sur la vie d'un ouvrier, les gens qu'on voit peu, ceux qui travaillent la nuit, le jour, des boulots pas faciles, et dont on ne parle pas forcément en littérature. Ce livre a reçu de nombreux prix et c'est méritéTable Ronde – 9782710389668 – 18.00 €Je vous propose un roman dans le monde ouvrier d'une grande justesse, très lucide et intéressant. Une voix moins connue qui mérite d'être découverte. Bonne lecture.Le Seuil – 9782021402438 – 19.00 €Un roman-feuilleton, l'histoire d'une rencontre, un milieu ouvrier... des luttes sociales... un parcours sinueux...Libretto – 9782369144670 – 13.80 €Un premier roman magnifique, fort, émouvant, porté par une très belle langue. Une histoire de transmission, de filiation, d'amour, dans un milieu ouvrier dur. Une très belle découverte.Liana Levi – 9782867468360 – 10.50 €