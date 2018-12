Les libraires jouent collectif : internet n'appartient pas à Amazon

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans son enquête/reportage, le réalisateur décrit le fonctionnement du géant de la vente en ligne, mais surtout les conséquences de son ambition dévorante : refus de payer l’impôt, conditions de travail désastreuses, destruction des économies locales, etc. (à retrouver ici en intégralité En réaction, les libraires se mobilisent pour rappeler que d'autres solutions existent et permettent de conserver un gain de temps, la simplicité de la commande en ligne, tout en soutenant la librairie indépendante. D’autant plus que le livre est vendu au même prix partout en France (sur internet, comme dans les points de vente physiques) du fait de la Loi Lang.« Les libraires s’engagent au quotidien en fournissant un service de qualité, en préservant la diversité culturelle, en maintenant un lien de proximité, et en mettant en place des services pour répondre aux attentes de leur clientèle », indique un message collectif.Les librairies indépendantes de plusieurs régions se sont rassemblées sur des portails en ligne pour permettre aux clients de trouver les livres de leur choix plus rapidement. Ils offrent la géolocalisation des livres et de la librairie indépendante la plus proche, un moteur de recherche qui donne accès à des millions de références, la réservation des livres en 1 clic et la possibilité de récupérer sa commande dans la librairie de son choix.Enfin, le site Librairiesindépendantes.com permet de rechercher un livre à l’échelle nationale sur tous les portails de libraires, et ainsi de commander des titres dans plus de 700 librairies indépendantes sur tout le territoire.Acheter ses livres sur Amazon pour gagner du temps n’est donc pas une fatalité, bien au contraire. Il n’a jamais été aussi facile de faire le choix d’acheter ses livres dans une librairie indépendante, depuis chez soi.Amazon représente un danger non seulement pour les librairies indépendantes, mais aussi pour l’ensemble de l’économie et pour l’avenir de notre société comme nous l’a démontré ce documentaire. Nos sites sont une alternative : des outils simples, efficaces, pour faciliter une consommation responsable pour tous.