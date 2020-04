Les librairies allemandes pourront ouvrir leurs portes à partir du 20 avril

Dans une librairie allemande, à Francfort

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La chancelière Angela Merkel et les états fédéraux d'Allemagne se sont accordés sur de premières mesures de sortie du confinement, ce mercredi 15 avril, avec, notamment, la réouverture de certains magasins d'une surface de moins de 800 mètres carrés. Parmi ces commerces, les librairies, qui, elles, ne sont pas concernées par cette limite relative à la taille.Les autorités ont toutefois rappelé que les règles de distanciation sociale devaient continuer d'être strictement appliquées jusqu'au 3 mai prochain, et recommandent « fortement » le port de masques de protection, même s'il n'est pas obligatoire.Comme en France, les festivals littéraires ont été annulés — à l'image de la Foire de Leipzig — ou repoussés, et leur organisation reste interdite jusqu'au 31 août prochain, ont précisé les autorités.En Allemagne, le bilan de l'épidémie de coronavirus dépasse désormais les 3250 personnes décédées, avec 285 décès dans les dernières 24h, sur plus de 127.000 personnes contaminées dans le pays.En France, comme les bibliothèques, les librairies resteront fermées au moins jusqu'au 11 mai prochain, date du déconfinement progressif annoncée par le président de la République le 13 avril au soir.via Boersenblatt