Les librairies, au croisement du lecteur et de l'auteur

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (La manoeuvre, Héloïse Guay de Bellissen et Jérôme Cuvelier - photo d'illustration)



ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (La manoeuvre, Héloïse Guay de Bellissen et Jérôme Cuvelier - photo d'illustration)

Réparer la chaîne du livre

par Prune Lemaire

Les chiffres du Syndicat national de l’édition sont formels, la librairie de premier niveau est le deuxième canal de vente du livre, mais il est en forte baisse (-5,1 % en 2018) face à la vente en ligne toujours en augmentation (environ +2 % en 2018).Mais alors, comment convaincre les lecteurs de continuer à fréquenter leur librairie de quartier, voire à revenir quand ils ont déjà pris goût à cette « nouvelle » façon de consommer ? Le libraire doit devenir original, et proposer quelque chose en plus que le conseil et l’objet de lecture en lui-même.Beaucoup de libraires, encouragés par les maisons d’édition, misent sur les rencontres d’auteurs. Le relation libraire des éditions Payot & Rivages, Thierry Corvoisier, est de cet avis : « Ils [les libraires] en ont besoin pour vivre, pour renouveler leur offre, ils ne peuvent pas juste attendre que le client pousse la porte. »En effet il suffit d’ouvrir son compte Twitter ou Instagram pour se rendre compte qu’il est de plus en plus facile pour le lecteur de briser le mur formé par le commerce et l’éditeur et ainsi entrer en contact direct avec son auteur préféré. Que l’on s’appelle J.K. Rowling ou que l’on soit un nouvel auteur publiant notre premier roman, le contact avec son lectorat est primordial et quotidien. Pouvoir communiquer directement avec l’auteur n’est plus un souhait, mais bien une demande.Les rencontres en librairie (ou grandes surfaces spécialisées) possèdent l’avantage sur les réseaux sociaux de pouvoir rencontrer l’écrivain, d’obtenir une dédicace, d’assister à une conférence ou un Q & A, bref, d'établir une relation directe entre le lecteur et l’auteur.Elles permettent également de resserrer les liens entre les libraires et les éditeurs (ou au moins le service commercial des maisons d’édition), car ces rencontres demandent énormément de logistique et donc d’échanges de mails et de coups de téléphone (entre douze et vingt par rencontre selon le relation libraire des éditions Payot & Rivages, sans compter le travail de communication quand ils fournissent affiches et flyers).Cela crée une véritable relation de confiance qui profite à chacun et se développe dans le temps, favorisant ainsi le développement et la mise en avant du catalogue.Les méthodes de travail diffèrent selon la maison d’édition. Parfois c’est le libraire qui appelle pour obtenir une rencontre, parfois c’est le relation libraire qui verrait bien un de ses auteurs dans telle ou telle librairie.Et si les rencontres en librairie ne datent pas d’hier, on peut néanmoins noter une tendance à présenter de plus en plus d’auteurs moins célèbres, voire des primoromanciers. L’important est de créer un lien entre la population et la librairie afin que celle-ci deviennent un lieu chaleureux accessible à tous en plus d’un espace commercial, et ainsi faire face à la concurrence du e-commerce.voir : Synthèse des chiffres de l’édition 2017/2018 , SNE