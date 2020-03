Les librairies peuvent-elles maintenir un service de retrait et de livraison de livres ?

Ulleo CC 0

Offrir ou ne pas offrir un service de retrait de livres, comme certains ont choisi de le mettre en place. Quels sont les risques qu’encourt un gérant de librairie qui choisirait de maintenir ce niveau minimal d’activité ? Le SFL, sollicité par ses membres, apporte une réponse en trois volets, reproduite ci-dessous :l’arrêté pris par le gouvernement interdit l’accueil du public dans les magasins de vente, dont les librairies, « sauf pour les activités de livraison et de retrait des commandes ». Le maintien, durant la période actuelle, d’un service de retrait et de livraison n’est donc pas illégal.le réassort est suspendu chez la quasi-totalité des distributeurs. La grande majorité des sites de réservation et de commandes des libraires ont suspendu leurs activités. La Poste/Colissimo a demandé que les expéditions se concentrent sur les biens de première nécessité, catégorie dont ne relève pas le livre. Mondial Relay et la plupart des points relais sont fermés. La chaîne logistique est donc quasiment à l’arrêt et les livraisons ne peuvent s’envisager qu’à proximité de la librairie et par ses propres moyens.les librairies, dans leur très grande majorité, ont suspendu leur service de retrait et de livraison, considérant qu’à l’heure où la consigne impose le plus strict confinement, ils ne voulaient faire prendre de risques ni à leurs libraires, ni à leurs clients, ni à eux-mêmes et à leurs proches, pour un chiffre d’affaires par ailleurs négligeable. Cette décision a été largement saluée par les clients sur les réseaux sociaux.Et le SLF de souligner que dans les deux cas, livraison ou retrait, les gestes barrières que préconisent les autorités doivent être strictement respectés. En outre, « vous avez l’obligation légale de veiller à la préservation de la santé et de la sécurité de vos salariés (mesures barrières, équipement..) », précise-t-on.De nombreuses librairies à travers la France ont dans tous les cas préféré ne pas fermer totalement leur commerce, afin de maintenir d’une part un lien furtif avec les habitants et d’autre part, dans la perspective de sauver les meubles en période d’économie moribonde. Depuis la sortie de piste du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, la réouverture des librairies n’a cependant pas avancé d’un iota.