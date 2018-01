Les livres audio en MP3, ça fait hispter. En vinyles, c'est trop yuccies

L’industrie du disque a salué avec bonheur le grand retour de la mode vers des vinyles. Les ventes de ce format ont explosé en 2016, avec une progression de 53 % en regard de 2015. Et manifestement, les amateurs de sillons inspirent d’autres industries... comme celle du livre.





Allez, petit exercice de syllogisme : le disque vinyle fait faire plein d’argent. Le livre audio est en plein boom. Donc on va faire de l’argent avec des livres audio en disques vinyle. Simple, non ? HarperCollins avait déjà tenté le coup en mai 2015 avec le livre d’Amy Poehler, Yes Please. Quelque temps plus tard, Welcome to Night Vale by Joseph Fink and Jeffrey Cranor. Et voici que la maison se frotte les mains et le diamant, en décidant d’y retourner.

Dans un communiqué de presse, l’éditeur explique l’histoire : ce 18 avril, sortiront les éditions de Wild Horses Vinyl Edition + MP3 par Joe Hill, lu par Nate Corddry. Et trois autres sont prévus : A Series of Unfortunate Events #1: The Bad Beginning par Lemony Snicket, Love Poems de Nikki Giovanni, ainsi que The Monarch of the Glenn et Black Dog de Neil Gaiman.



Ana Maria Allessi, en charge de HarperAudio, confirme le projet et souligne combien le livre audio se vend par palettes (numériques, les palettes...). Et pour répondre à la demande des amateurs, la production de vinyles comblera donc ceux qui rêvaient de glisser sur leur platine des aventures à savourer.