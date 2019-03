“Les livres audio sont au centre d'un changement de comportement”

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

ActuaLitté : Quelles ont été les principales étapes en amont de la création des livres audio ?

Comment promouvoir et mettre en avant ces livres audio ?

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par quels biais les livres audio seront-ils distribués ?

Les expérimentations autour du livre audio font-elles partie d'une stratégie plus large visant à compenser les pertes de revenus liées à l'accès ouvert dans l'édition académique et les changements liés ?

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Quelle est la politique éditoriale des presses universitaires de Cambridge en matière de livres audio ? Les droits liés à ce format sont-ils compris dans les contrats d'origine ?

5 titres ouvrent le catalogue de livres audio de l'éditeur académique et scientifique : des ouvrages qui s'adressent au grand public, sans pour autant abandonner les exigences propres à des travaux portant le sceau d'un éditeur aussi réputé que les presses universitaires de Cambridge. Après l'annonce de l'éditeur , nous avons voulu poser quelques questions supplémentaires aux responsables de l'édition des livres audio.Nous avons travaillé avec la société Sound Understanding pour produire les livres audio d'origine et leur panel de lecteurs nous a permis de sélectionner le lecteur le plus approprié pour chaque titre. Nous avons travaillé de manière très rapprochée pour nous assurer que des éléments plus techniques, comme les graphiques et les diagrammes, soient accessibles et compréhensibles par les auditeurs.Nous avons mis en place une campagne de promotion pour mettre en avant ce programme pilote sur les livres audio, ainsi que des campagnes pour promouvoir chaque titre, individuellement, aux côtés des versions numériques et imprimées des livres, auprès de nos publics en particulier. Nous avons aussi créé de courts extraits audio pour chaque audiolivre, qui seront utilisés pour attirer l'attention du public sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter.Ce pilote pour les livres audio fait partie de notre programme de publication plus large, qui porte sur le marché académique. Ce dernier est notamment axé sur l'amélioration de l'impact de nos titres auprès d'une plus large audience, et nous mettons déjà l'accent sur une communication auprès d'un public plus large.Pour ce pilote, nous nous appuyons sur les services d'un distributeur qui travaille avec les principaux diffuseurs, dont Audible, Amazon, OneDrive, Apple, Barnes and Noble, etc.Non. Le choix de tester le format audio pour certains de nos titres découle simplement d'un constat : la manière dont les gens consultent des contenus change, et les livres audio sont au centre de ce changement. Ils sont très populaires et les ventes — les téléchargements ou les lectures en streaming — sont en croissance constante. En tant qu'éditeur universitaire, nous voulons nous assurer que les connaissances et savoirs portés par nos auteurs sont disséminés le plus largement possible, raison pour laquelle nous voulons tester ce format, pour nous-mêmes et nos auteurs.Nous considérons les livres audio comme des éléments de notre stratégie de contenus, qui inclut aussi l'imprimé et le numérique, et ce format est compris dans nos contrats actuels avec les auteurs. Publier une version audio ne sera pas approprié pour tous nos titres, étant donné le nombre que nous publions chaque année, dans tous les domaines, mais nous allons sans conteste étendre notre pilote à d'autres titres, qu'il s'agisse de nouveautés ou de titres issus de notre fonds.