Les livres de nos jours ? “Pas assez de consistance, trop d'editing”

Les temps changent, les auteurs aussi...

« J’ai passé presque toute ma vie à essayer d’apprendre à écrire », indique Ginevra Bompiani dans un entretien accordé au Corriere della sera . Et plus encore, sous l’égide de son père, à découvrir le métier d’éditrice. Une relation difficile, reconnaît-elle, mais formatrice : d’un côté, son père voulait impliquer sa famille, de l’autre il souhaitait éviter tout népotisme.Enseignante spécialisée en littérature comparée, elle fut également la traductrice de figures comme Antonin Artaud, Louis-Ferdinand Céline ou encore Marguerite Yourcenar.En 2002, il cofonda avec Roberto Einaudi — neveu d’une autre légende italienne dans le livre, Giulio Einaudi, de la maison éponyme — les éditions Nottetempo, à Rome. Mais avant tout « pour faire le travail de mon père, en me tenant à distance de sa mort », explique-t-elle. Pour s’échapper aussi, d’un héritage pesant, et proposer la première série de littérature fantastique en Italie, depuis les années 60.Auparavant critique littéraire, elle a cessé suite à un papier sur un livre de Paolo Volpini, qui a définitivement dégradé leurs relations. « Si vous parlez en bien d’un livre, cela semble une flagornerie ; si c’est en mal, une insulte. Aujourd’hui, il n’y a pas grand-chose à mettre à mal. »Une attaque devinée, mais qui pointe avant tout les errances de la littérature contemporaine. « Parce que l’écriture n’était pas secondaire pour les figures de la littérature. C’était la vie elle-même, ça faisait mal, ça créait des mondes. »Désormais, assure-t-elle, « l’écriture n’est qu’un aspect de la vie. Je vois moins de consistance et beaucoup trop d’éditing. Mon impression est que les auteurs font des livres avec dans l’idée que, ensuite, eh bien l’éditeur se chargera de les structurer. »Et de conclure : « Sans même parler du pouvoir écrasant des agents : ils sont nombreux et agressifs. »Dont acte.