Les livres font les frais de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis

La frontière chinoise, à proximité de Hong Kong (photo d'illustration, Anton Strogonoff, CC BY 2.0)

Un marché très convoité

Comme toute guerre, les conflits commerciaux font des victimes : aux côtés des voitures et de la bière, on trouve ainsi des livres, qui font les frais de la dégradation des relations entre les États-Unis et la Chine. Des éditeurs des deux pays font ainsi part au New York Times de sérieuses inquiétudes : les ouvrages américains sont retenus plus fréquemment et plus longtemps aux frontières.Déjà, au sortir de la Foire du livre de Beijing, en août dernier, les premiers indices fuitaient : l’obtention d’un numéro d’ISBN pour des ouvrages d’auteurs américains traduits relevait du parcours du combattant . Que l’on ait alors parlé de retards ou d’obstructions, les effets étaient identiques. D’autant que, pour les auteurs européens, l’administration chinoise ne posait aucune difficulté.La situation se prolonge, voire s'aggrave : les livres venus des États-Unis obtiennent après un laps de temps plus important les autorisations nécessaires à leur traduction, lorsqu'ils les obtiennent. Ce qui peut bien sûr représenter de sérieux problèmes pour certains éditeurs.« Les auteurs et chercheurs américains sont incontournables dans de nombreux secteurs », commente ainsi Sophie Lin, éditrice à Pékin. « [Les délais] ont eu un impact énorme sur nous et sur l'industrie », souligne-t-elle. Lisa Han, éditrice en littérature et sciences sociales au sein d'une autre maison, explique ainsi que 80 % des ouvrages publiés sont traduits de l'américain. Auprès des autorités, un processus qui prenait deux semaines a soudain demandé trois mois pour être bouclé. « Si cela devient trop difficile, j'arrêterai », conclut-elle.L'entrée des livres étrangers en Chine a toujours été soigneusement contrôlée, et ce, bien avant l'élection même de Trump ou les réactions plus dures du gouvernement chinois face aux manifestations de Hong Kong. Il y a quelques années, les ouvrages jeunesse venus de l'étranger faisaient ainsi l'objet de retenues aux frontières plus fréquentes, ce qui avait considérablement paniqué les éditeurs, notamment ceux d'Europe.En Chine, on évoquait alors une envie de valoriser des ouvrages écrits et publiés directement dans le pays, pour favoriser le développement de l'édition dans ce secteur.Parmi les livres concernés par les retenues aux frontières plus récentes, l'ouvrage sur Trump, justement, de Bob Woodward, un livre de Cormac McCarthy, un titre de Stephanie Coontz sur le mariage ou encore ceux d'Ezra Vogel, spécialiste américain de l'Asie.Pour les éditeurs américains, ces délais pourraient tout simplement décourager leurs homologues chinois et ainsi leur couper un marché qui compte plusieurs millions de lecteurs potentiels . « Les éditeurs chinois vont forcément reporter leur attention », affirme Andy Liu, éditeur à Pékin. En 2017, quelque 6000 ouvrages américains avaient été achetés par des éditeurs chinois, pour effectuer leur traduction.