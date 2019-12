Les livres les plus empruntés par les New-Yorkais en 2019

(Jeffrey Zeldman, CC BY 2.0)



L'habituel classement annuel des emprunts réalisés dans les bibliothèques de la ville de New York est de retour pour l'année 2019 : il mêle donc les statistiques de toutes les branches du réseau, en prenant en compte les livres imprimés et les livres numériques, sans discrimination. En attendant, peut-être pour l'année prochaine, les livres audio ?Le classement est le suivant : Becoming de Michelle Obama , Devenir, traduit par Odile Demange et Isabelle Taudière chez FayardEducated: A Memoir de Tara Westover, Une éducation, traduit par Johan Frédérik Hel Guedj, JC LattèsLittle Fires Everywhere de Celeste Ng, La Saison des feux, traduit par Fabrice Pointeau, SonatineA Spark of Light de Jodi Picoult, Une étincelle de vie, traduit par Marie Chabin, Actes SudWhere the Crawdads Sing de Delia OwensPachinko de Min Jin LeeCirce de Madeline Miller, Circé, traduit par Christine Auche, PocketNine Perfect Strangers de Liane Moriarty, Neuf parfaits étrangers, traduit par Béatrice Taupeau, Albin MichelBad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup de John Carreyrou, Bad Blood. Scandale Theranos, secrets et mensonges au cœur de la Silicon Valley, traduit par Aude Sécheret, LarousseMilkman d'Anna Burns