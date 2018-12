Les livres les plus prêtés de la plus grande bibliothèque du monde, en 2018

(Jeffrey Zeldman, CC BY-NC-ND 2.0)

Pour commencer, voici la liste complète, qui rassemble les prêts des versions imprimées et numériques, au sein des 92 lieux qui composent le réseau de la NYPL.​​Manhattan Beach de Jennifer Egan | Manhattan Beach, par Jennifer Egan , traduit par Aline Weill, Robert LaffontOrigin: A Novel de Dan Brown | Origine, par Dan Brown , traduit par Dominique Defert et Carole Delporte, JC LattèsThe Handmaid's Tale de Margaret Atwood | La servante écarlate, par Margaret Atwood , traduit par Sylviane Rué, Robert LaffontSing, Unburied, Sing: A Novel de Jesmyn Ward | Le Chant des revenants, par Jesmyn Ward, traduit par Charles Recoursé, à paraître en février 2019 chez BelfondFire and Fury: Inside the Trump White House de Michael Wolff | Le Feu et la Fureur Trump à la Maison blanche, par Michael Wolff, traduit par Isabelle Chelley, Nikki Copper, Michel Faure et Valérie Le Plouhinec, Robert LaffontLittle Fires Everywhere de Celeste Ng | La Saison des feux, par Celeste Ng , traduit par Fabrice Pointeau, SonatineA Gentleman in Moscow d'Amor Towles | Un gentleman à Moscou, par Amor Towles, traduit par Nathalie Cunnington, FayardHillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis de​ ​J.D. Vance | Hillbilly Élégie, par J.D. Vance, traduit par Vincent Raynaud, Éditions du GlobeThe Underground Railroad: A Novel de Colson Whitehead | Underground Railroad, par Colson Whitehead , traduit par Serge Chauvin, Albin MichelExit West: A Novel de Mohsin Hamid | Exit West, par Mohsin Hamid, traduit par Bernard Cohen, GrassetSi l'on retrouve dans la liste quelques ouvrages attendus, comme La Servante écarlate, de Margaret Atwood, aidé par le succès de la série Hulu et par la situation politique des États-Unis, ou Le Feu et la Fureur de Michael Wolff, un des grands succès de l'année de l'édition américaine, d'autres titres sont plus surprenants.Notons par exemple la longévité de The Underground Railroad, de Colson Whitehead, un des romans les plus remarqués de l'année... 2016. Ou encore Little Fires Everywhere de Celeste Ng, publié en 2017. De toute évidence, les Américains s'interrogent sur leur histoire et l'état de leur pays, comme en témoigne aussi Hillbilly Elegy de J.D. Vance...