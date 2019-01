Les livres romands s'invitent dans vos librairies du 4 au 16 février !

Pour sa première édition, la Quinzaine du livre suisse verra le jour du 4 au 16 février 2019 en France et en Belgique. Conçu et organisé par l'Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL), le projet consiste à mettre en valeur la richesse et la diversité à la fois de la création éditoriale romande et de la scène littéraire suisse. Elle propose ainsi une Quinzaine du livre suisse à une douzaine de librairies française et belges importantes.









Tout part du salon du livre de Genève, et de la rencontre organisée entre



La Suisse romande, bien qu'elle ne couvre qu'un territoire restreint, est une région de grands lecteurs. Avec quelque 85 euros d’achats de livres par année et par habitant, ils se situent dans le peloton de tête des acheteurs de livres en Europe et le marché du livre constitue la première activité culturelle en termes économiques, bien avant le cinéma, la musique ou les arts.



Quelque 2000 nouveaux titres en langue française paraissent chaque année en Suisse, couvrant tous les domaines de l’édition. L’édition romande souffre néanmoins trop souvent d’un manque de visibilité dû à un double handicap: minoritaire en Suisse, elle l’est aussi dans le monde francophone.



L'Asdel, l'association de l'inter-profession du livre en Suisse francophone, organise donc la première édition de la Quinzaine du livre suisse, visant à renforcer la visibilité des ouvrages et éditeurs romands, intensifiant ainsi leur présence dans le paysage littéraire français et belge.



Pendant deux semaines 12 grandes enseignes jouent le jeu, mettent en vitrine et sur des tables une sélection de livres de quelque 28 éditeurs romands.



Les librairies participantes:



Librairie Maupetit à Marseille

Le Bal des ardents à Lyon

Le Comptoir des mots à Paris

Le Comptoir des lettres à Paris

La librairie du Centre culturel suisse à Paris

La librairie Mille pages à Vincennes

La librairie des volcans à Clermont-Ferrand

La librairie Privat à Toulouse

La librairie Le Point virgule à Aurillac

La librairie Accrolivres à Albertville

La librairie Mollat à Bordeaux

Pour soutenir l'opération un programme d’animations est proposé: le 9 février Albertine et Germano Zullo seront à la librairie du centre culturel suisse de Paris pour une rencontre ; le 14 février à la librairie des Volcans de Clermont-Ferrand, les Insécables proposeront diverses animations autour du métier d'éditeur; le 15 février Bruno Pellegrino lira des extraits de son dernier ouvrage Là-bas, août est un mois d'automne à la librairie Maupetit de Marseille; la quinzaine s'achèvera toujours à la librairie Maupetit avec les Insécables et une performance de Stand By par les auteurs Bruno Pellegrino et Daniel Vuataz.