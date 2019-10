Les magazines Classica et Pianiste intègrent le groupe Humensis

Le groupe d’édition réunit ainsi désormais dans un nouveau pôle « Musique » — placé sous l’égide de sa filiale Premières Loges — l’ensemble de ses activités musicales (la revue L’Avant-Scène Opéra, l’édition de livres, dont la collection Via Appia, et les deux titres Classica et Pianiste).Frédéric Mériot, Directeur général de Humensis, déclare : « Nous sommes heureux et fiers d’accueillir aujourd’hui les équipes du magazine Classica et Pianiste dans le groupe Humensis. Avec eux, nous pouvons accélérer la construction de notre activité d’édition multi-formats au service de la diffusion de la connaissance de la Musique. »Classica, magazine mensuel dédié à la musique classique créé en 1998, est tiré à 30 000 exemplaires et compte plus de 10 000 abonnés mélomanes. Il est le partenaire naturel de tous les acteurs classiques (festivals, labels...) et des institutions les plus prestigieuses (France musique, Victoires de la musique...).Pianiste est depuis l’année 2000, le magazine des pianistes amateurs qui veulent « jouer, progresser et se faire plaisir ». Chaque numéro est accompagné d’un cahier partitions de 32 pages et des conseils pédagogiques des plus grands pianistes (Jean-Marc Luisada, Anne Queffélec, Michel Dalberto...). Pianiste est tiré en moyenne à 15 000 exemplaires et compte près de 5 000 abonnés.