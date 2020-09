Les maisons littéraires de Hachette en route vers la transparence avec les auteurs

illustration : nattanan23 CC 0

Depuis quelques années, la maison Kero, bien avant d’être rachetée par Hachette Livre, disposait d’une pareille solution. Quand la fusion avec Calmann-Lévy s’est opérée, l’outil fut généralisé. Désormais, en ce mois de septembre, les éditions Fayard, Grasset, Lattès et Stock le proposeront à leurs auteurs.« En se connectant à Mon Espace Auteur, chaque auteur pourra trouver dans son espace personnel sécurisé le détail des tirages et des ventes de ses livres, en papier comme en numérique, ainsi que la liste de ses contacts au sein de la maison d’édition. Le portail proposera ces informations pour les nouveautés de la rentrée 2020 », indique le groupe Hachette.Du reste, d’autres options interviendront vers la fin de l’année, pour présenter des « réponses à leurs questions administratives, fiscales et sociales ».Le groupe Hachette Livre revendique ici un effort de transparence vis-à-vis de ses auteurs — alors que le Syndicat national de l’édition planche toujours sur une solution interprofessionnelle. Présenté en janvier 2019, après des années d’âpres négociations sur la reddition de comptes, l’outil devait réunir Electre ou Dilicom, ainsi que l’incontournable GfK. Avec pour nom de code Booktracking — mais assez peu de nouvelles depuis que les premières annonces sont parvenues.Une approche qui se retrouvait par ailleurs dans les recommandations du Rapport Racine : la 10e proposition réclamait « une transparence accrue sur les résultats de l’exploitation de leurs œuvres, en particulier le suivi des ventes ».Le groupe Hachette ajoute que son modèle « représente un outil supplémentaire pour nos éditeurs, attachés aux liens de proximité et à la relation de partenariat avec leurs auteurs ; il contribuera à leur mission d’accompagnement au quotidien de leurs auteurs dans tous les domaines de leur vie de création ».