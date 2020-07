Les médias offrent 300 000 € de publicité pour “le livre, la librairie et la lecture”

< >

Ainsi, le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Syndicat de la librairie française (SLF) se sont « mis d’accord pour une large campagne autour de la promotion du livre, de la librairie et de la lecture », indiquait Antoine Gallimard à l'occasion de l'Assemblée générale du SNE. Le tout pour une valeur « d’un peu plus de 300.000 € », offerts « par les différents médias et affichages ».En l’état, nous confirme-t-on, aucune communication n’a été effectuée auprès des libraires membres du SLF. La prise de décision très verticale reste une méthode privilégiée.Dans un communiqué, le SLF et le SNE font part de leur volonté de valoriser les librairies indépendantes « grâce à un plan média d’envergure ». Avec pour objectif d’inviter « les client(e)s et futurs client(e)s à vivre une expérience sensorielle, humaine, et intellectuelle au sein d’une librairie indépendante, dans les murs et hors les murs ».Un dispositif qui entrera en œuvre en ce mois de juillet, réaffirmant que les libraires « savent répondre aux attentes qui n’ont pu être satisfaites pendant la période de confinement : besoin de lecture, de conseil, de découverte et d’évasion ».Dans les partenaires, on compte 20 Minutes, Causette, Challenges, Elle, Femme actuelle, Femme actuelle jeux, Le Figaro littéraire, Le Figaro magazine, Le Monde des livres, Le Monde.fr, Le Parisien Week-end, Le Point, Les Echos Week-end, Les Inrockuptibles, Lire magazine littéraire, L’Express, L’Histoire — Les collections, Libération, L’Obs, Historia, Madame Figaro, Psychologies magazine, Society, Télérama...Côté radio, on retrouvera France Inter et de l’affichage numérique dans Métrobus et le réseau RATP (métro et RER), Phénix groupe, Médiagares.En juillet 2011, se préparait une opération similaire, émanant du SNE, du SLF, avec le Centre national du livre et l’Association pour le développement de la librairie de création (ADELC). Toujours dans la même approche, c’était en revanche une enveloppe de 500.000 € de publicité offerte par différents médias — à l’initiative du Point — qui servait de support. Aucun média pure-player n’avait alors été sollicité.À l’époque, Le Monde avait détaillé les raisons pour lesquelles cette campagne ne passerait pas dans ses colonnes : « Passons cette première réaction et creusons d’abord sur la forme de l’affiche : on voit une jeune femme (petite Parisienne bobo sur les bords), cheveux attachés, bien sous tous rapports, entourée de livres (grands formats bien sûr) qui tend le bras vers un livre, quand soudain, la main de Dieu (??), non du libraire est tendue vers elle avec un magnifique pavé de 1000 pages tout blanc. Wôw ! Ouais en effet ça décoiffe ! C’est à se demander si c’est vraiment une campagne pour défendre les librairies… »Et puis, impossible de passer à côté de la splendide opération de communication de novembre 2014, cette fois ourdie par le seul SLF. « Entrez ailleurs », le message en avait rendu plus d’un hilare. « C’est bienveillant, mais mal présenté, mal organisé », commentaire alors un libraire. Pourtant, l’opération avait fait l’unanimité dans le bureau du SLF, et il fallait déjà souligner l’exploit.En espérant que cette nouvelle opération profite à la librairie, mieux que les précédentes.