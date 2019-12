Les médiathèques de Moselle s'embarquent dans un tournoi de jeux vidéo

la médiathèque de Phalsbourg,

la médiathèque de Faulquemont (Les Halles),

la médiathèque de Rombas (La Pléiade),

la salle le W à Woustviller,

Puzzle à Thionville.

L’an passé, c’est à Thionville que s’étaient retrouvés quelque 1500 H4rD C0r3 64M3r5 (ah, besoin d’un décrypteur ?) pour un tournoi de jeu vidéo. Moselle Gaming, en 2018, est devenu Moselle Gaming Network, en élargissant le périmètre d’action, et profitant des établissements publics pour accueillir plus de monde.Ainsi, cinq territoires de Moselle seront mobilisés, simultanément, à travers cinq lieux – dont quatre qui n’auraient pas forcément eu vocation… Ainsi, on pourra jouer à :Cette opération est organisée en partenariat avec Lana France, dans le cadre de Moselle Jeunesse. Notons que le jeu League of Legends a récemment fait l’objet d’une collection de fringues chez Louis Vuitton, qui coûtent les yeux de la tête. LVxLoL : The Collection n’est pas obligatoire pour venir jouer cela dit.Tout au long de la journée, participez à des animations sur le thème du jeu (jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle, etc.), des ateliers de création 3D, des spectacles, etc.Découvrez également les secrets de la BD japonaise, coréenne ou chinoise à travers l’exposition « Manga » et expérimentez une technique de lecture innovante en participant à une séance de conte numérique.Les retardataires qui ne seraient pas encore inscrits pourront y remédier à cette adresse