Les médiathèques de Nouvelle-Calédonie appellent à l'aide

La médiathèque du Nord, à Poidimié, via Facebook

Les personnels des établissements de lecture publique de Nouvelle-Calédonie attirent depuis plusieurs semaines l'attention sur la situation des médiathèques dans cette collectivité française. La médiathèque Ouest, située à Koné, fait ainsi face à une bibliothèque fermée pour cause d'infiltrations d'eau, les obligeant à assurer un service minimum pour garantir l'accès aux livres. Les agents craignent désormais une fermeture définitive de la médiathèque.

Du côté de la médiathèque du Nord, à Poindimié, les budgets ne permettent plus d'assurer un renouvellement ou même la constitution des collections, assurent les personnels. « En province Nord, nous n'effectuerons plus de dessertes dans les écoles, ni dans les points-lecture, car nous n'aurons plus d'argent pour payer l'essence des véhicules nécessaires », indiquait également un tract distribué à l'occasion d'un débrayage, selon France TV Info.



Selon les personnels, les problèmes budgétaires sont dus au désengagement progressif du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des budgets de fonctionnement des médiathèques, qui pèsent désormais sur les investissements de la province Nord, où son situés les médiathèques. Or, ces dernières, rattachées à la bibliothèque Bernheim, bibliothèque publique territoriale de Nouvelle-Calédonie, dépendent du gouvernement.

« Les difficultés budgétaires actuelles ont conduit la province Nord à demander au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'assumer ses responsabilités pour assurer l'essentiel du fonctionnement de son établissement public », indique l'Association des Bibliothécaires de la Province Nord dans une pétition. « Or malgré les engagements de la Présidence du Gouvernement pris fin 2017 dans le GTPE (Groupe de Travail des Présidents des Exécutifs provinciaux et gouvernemental), la Nouvelle-Calédonie n'assure pas le financement nécessaire de l'établissement public relevant de sa compétence conformément aux articles 23 et 29 de la loi organique », termine l'association.