Les meilleurs livres pour éveiller la conscience environnementale de chacun

En cette année 2020, la question de la préservation de l’environnement est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. D’une part, du côté du gouvernement français, on multiplie les initiatives écologiques à court, moyen et long terme : taxe écologique, projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage, interdiction du plastique à usage unique d’ici 2040, guerre aux voitures polluantes, le combat pour l’environnement se mène sur tous les fronts.





Du côté des citoyens français, on note que l’avenir de la planète est un sujet qui les préoccupe fortement. Ainsi, selon une étude menée fin 2019 par Harris Interactive pour M6 et RTL, 69 % des Français se disent pessimistes quant à l’avenir de notre planète. Dans ce contexte, même si 35 % des personnes interrogées ne seraient pas prêtes à renoncer à prendre l’avion et même si 47 % ne sont pas prêts à abandonner la voiture individuelle, 7 sondés sur 10 affirment quoi qu’il en soit avoir accru leur intérêt pour ces enjeux écologiques au cours des derniers mois, une réalité particulièrement marquée chez les jeunes générations.



Avec tous ces chiffres, on le voit bien, la question environnementale est un sujet qui occupe le devant de l’actualité bien au-delà du jour de la Terre désormais. C’est bien chaque jour du calendrier que chacun cherche désormais à adopter des petits ou de grands changements de comportements visant à protéger davantage la nature qui nous entoure. Et, pour ce faire, nombreux sont les Français qui misent sur une littérature plus verte que jamais pour disposer du maximum d’informations possible et des meilleurs conseils disponibles en matière d’écologie. Pour vous lancer à votre tour dans la littérature écologique, découvrez tout de suite notre sélection.





par thommas68, CC0 -Légende : L’écologie est un sujet de plus en plus présent dans la littérature





Les ouvrages incontournables



L’un des ouvrages les plus célèbres dédiés à l’écologie est sans aucun doute Zéro déchet de Béa Johnson. Dans ce livre, la Française expatriée en Californie y raconte sa propre expérience en matière de lutte contre le gaspillage en expliquant concrètement comment elle en est arrivée à ne plus produire qu’un litre de déchets par an.



Plus axé sur le besoin de protéger la faune, le livre Plaidoyer pour les animaux du penseur bouddhiste Matthieu Ricard est indéniablement l’ouvrage de référence si vous voulez repenser votre rapport aux espèces qui nous entourent et qui disparaissent les unes après les autres à cause de certains de nos comportements.



De son côté, l’ouvrage Vers la sobriété heureuse, de Pierre Rabhi, est une bonne manière de nous apprendre à être heureux avec moins. Et si vous avez peur que le fait de révolutionner certaines de vos habitudes chamboule votre vie de famille, nous ne pouvons que vous conseiller l’ouvrage inspirant de Colin Beavan, justement intitulé No Impact Man : peut-on sauver la planète sans rendre dingue sa famille ?.



Les romans écolos, la nouvelle tendance à découvrir



Parce que l’environnement n’est pas seulement un sujet qui peut être exploité dans des ouvrages à visée « éducative », on note un essor phénoménal des romans écologistes. En avril 2016, Emmanuelle Pagano recevait le premier Prix du roman d’écologie pour Sauf Riverains, le deuxième volet d’une trilogie axée sur la relation de l’homme avec l’eau. Ce prix a été créé pour les romans francophones au sein desquels la question écologique est centrale. Et le moins que l’on puisse dire est que, à ce sujet, l’offre grandit mois après mois.





licence CC0 - Remplissez votre bibliothèque avec des livres plus verts !





Si le duo fiction et écologie vous attire, sachez que, pour le prix du roman d’écologie 2020, 6 livres ont été sélectionnés : « Chimère » d’Emmanuelle Pireyre, « Les grands cerfs » de Claudie Hunzinger, Doggerland d’Elisabeth Filhol, Le bruit des tuiles de Thomas Giraud, Nous sommes l’étincelle de Vincent Villeminot et enfin « La Malchimie » de Gisèle Bienne.



Pour sensibiliser les plus jeunes à l’écologie



Si l’on veut préserver l’environnement aujourd’hui, c’est avant tout pour que les générations qui nous suivent profitent d’une belle vie. Il est donc important de transmettre à ces futures générations des messages qui les inviteront à prendre grand soin de la planète qui les accueille. En la matière, au-delà des très bons ouvrages de la maison d’édition La Cabane Bleue, d’autres livres semblent aujourd’hui incontournables.



C’est par exemple le cas de l’ouvrage Rejoignez-nous, rédigé par la jeune militante écologiste Greta Thunberg, qui incarne aujourd’hui un modèle pour toute la jeune génération. Dans celui-ci, elle reprend des passages de ses discours, dont l’un des plus médiatisés, prononcé en Pologne lors de la COP24. Dans des mots simples qui sauront trouver un écho auprès du jeune public, elle rappelle les raisons de son combat, un combat qui devrait être rejoint par le plus grand nombre.



En marge de cela, le livre Des héros pour la Terre. Des citoyens qui défendent la planète, d’Isabelle Combat et Alain Pilon est aussi un livre à découvrir. À travers une galerie de portraits très bien pensés, le jeune public a la possibilité de voir que tout le monde peut aujourd’hui agir pour préserver l’environnement.



Enfin, à l’heure où plusieurs espèces d’animaux sont en voie de disparition, il est important d’éveiller la conscience des plus jeunes sur ce point grâce à des ouvrages qui leur permettent de se familiariser avec ces espèces en danger qu’il s’agisse des abeilles, des ours polaires et bien plus encore.