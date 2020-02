Les mémoires de la famille Thunberg à paraître en mars 2020

« Dirigée par la détermination de Greta à comprendre la vérité sur la crise climatique, sa famille commence à voir les liens profonds entre la leur et la détresse de la planète. Pourquoi la santé mentale des enfants âgés de 10 à 17 ans a-t-elle augmenté de plus de 100 % en Suède dans 10 ans ? Pourquoi les filles et les jeunes femmes sont-elles le plus touchées ? Est-ce les êtres les plus sensibles qui voient et souffrent de la vérité insupportable sur la crise climatique ?

Malena et Svante se retrouvent en train de combattre des systèmes sociaux et éducatifs conçus pour aplatir la créativité et la différence, ce qui favorise également l’ignorance et la complaisance à l’égard de la science du climat et de ses implications. Ils doivent donc trouver leurs propres moyens de gérer leurs peurs, guérir en famille et agir dans le monde. C’est alors que Greta [...] commence à remodeler la façon dont les humains pensent leur avenir. »

Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg est devenue une figure emblématique de la cause écologique. En 2018, un ouvrage avait été publié, qui compilait onze de ses discours tenus lors de ses multiples interventions auprès des grandes puissances à travers le monde.Intitulé No One Is Too Small to Make A Difference, le livre est paru au Royaume-Uni aux éditions Penguin Books. Il est à ce jour édité dans 30 territoires est s’est vendu à 244 028 exemplaires, comme le note The Bookseller. Une version française, Rejoignez-nous : #grevepourleclimat a été publiée par Kero dans une traduction de Flore Vasseur.Avec Our House is on Fire : Scenes from a Family and a Planet in Crisis, qui sera publié le 5 mars 2020 par l'éditeur britannique Allen Lane, la lutte de Greta Thunberg contre le réchauffement climatique sera abordée à travers le prisme de l’histoire familiale de la jeune militante. Il reviendra notamment sur les troubles mentaux (autisme Asperger et troubles obsessionnels compulsifs) diagnostiqués chez les deux jeunes soeurs Thunberg, ainsi que celui de la mère, atteinte d'un TDAH [ Trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ].Résumé de l’éditeur :Les bénéfices des ventes de Our House is on Fire : Scenes from a Family and a Planet in Crisis seront reversés à diverses associations engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, dont GreenPeace et World Wildlife Fund, ainsi que d'autres organisations à but non lucratif par le biais d’une fondation.Ce nouvel ouvrage s'inscrit dans le sillage d'un autre titre, Scener ur Hjärtat, paru en Suède en 2018, et publié en France sous le titre Scènes du cœur, aux éditions Kero dans une traduction de Alex Fouillet.Via The Bookseller