Les mémoires de Woody Allen finalement publiées en catimini

(Colin Swan, CC BY-SA 2.0)

Allen s'exprime sur les accusations

La période n'est sans doute pas la plus propice à la parution d'une nouveauté, mais cela fera peut-être les affaires de la maison d'édition indépendante Arcade Publishing, basée à New York. L'éditeur publie en effet ce lundi 23 mars les très controversées mémoires de Woody Allen, abandonnées par le groupe Hachette au début du mois de mars, quelques jours après l'annonce en grand pompe d'une publication prochaine.L'agence Associated Press révèle l'avénement du livre, qui s'effectue dans le brouhaha causé par l'épidémie mondiale de coronavirus. Et, en conséquence, dans un silence le plus total — impossible de trouver une trace du livre sur Amazon ou même sur le site de l'éditeur, pour le moment.Aucune information n'a été communiquée sur la transaction financière ou les accords qui auront vu l'ouvrage d'Allen passer des programmes de publication du groupe Hachette, aux États-Unis, au catalogue plus restreint d'Arcade Publishing.En 2011, pour le livre Images d'Ingmar Bergman, Allen avait signé une introduction, évoquant la « voix d'un génie » qui l'avait beaucoup influencé dans sa propre carrière.À l'origine de l'annulation de la diffusion du livre chez Grand Central Publishing , une filiale du groupe Hachette, un fort mouvement de protestation contre le réalisateur : ce dernier est accusé depuis plus de vingt ans d'avoir porté la main sur sa fille adoptive, Dylan Farrow, avec des faits reprochés d'agressions sexuelles, notamment. Deux enquêtes avaient été ouvertes contre le réalisateur dans les années 1990, sans retenir d'éléments contre lui.Après le mouvement #MeToo, qui avait notamment éclaboussé le milieu cinématographique et le silence qui y régnait, Dylan et Ronan Farrow avaient mené une nouvelle charge contre le réalisateur. Le groupe éditorial lui-même était accusé de ne pas respecter la parole des victimes, d'autant plus que Grand Central Publishing a aussi publié une enquête de Ronan Farrow sur Harvey Weinstein et l'omerta en vigueur à Hollywood.Dans ses mémoires, Woody Allen qualifie les accusations « de complètes inventions, de A à Z », assurant : « Je n'ai jamais levé un doigt sur Dylan, je ne lui ai jamais rien fait qui pourrait même être interprété comme une maltraitance. »« Je ne peux pas nier que la situation a un impact sur mes fantasmes poétiques, dont celui d'être un artiste dont le travail n'est pas vu dans son propre pays et est forcé, par injustice, d'avoir son public à l'étranger. Comme Henry Miller. D.H. Lawrence. James Joyce. Je me vois à leurs côtés, fier. Et c'est généralement là que ma femme me réveille en me disant “Tu ronfles” », écrit Allen dans Apropos of Nothing.En France, les éditions Stock doivent publier le livre de Woody Allen au mois d'avril prochain, a priori.